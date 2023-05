Práce na vysokorýchlostnej železničnej trati Nový Sad – Subotica – Kelebija sú v plnom prúde a prebiehajú práce aj na železničnom moste cez kanál Dunaj – Tisa – Dunaj. Nový most sa nachádza pri Neoplante, neďaleko už existujúceho mosta pri Primorskej ulici, ktorý bude v budúcnosti predĺžený a napojený na Rumenku, predmestie Nového Sadu.

Ide o jeden zo 49 mostov, nadjazdov, podjazdov a viaduktov, ktoré sa nachádzajú na úseku do Subotice a hranice s Maďarskom. V budúcnosti sa touto linkou bude cestovať aj do Budapešti. Pre tieto a ďalšie práce na tomto úseku prišlo koncom marca do prístavu v Novom Sade viac ako 1 300 ton techniky.

Práce na 108,2 km úseku do Subotice sa plánujú skončiť do konca roka 2024 a rýchlostná železnica z Belehradu cez Nový Sad až do Budapešti bude prejazdná od roku 2025.

Na tomto úseku budú nasadené vlaky dosahujúce rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu, ako napríklad Soko, ktorý už premáva medzi Novým Sadom a Belehradom.

Začiatkom mája oznámila spoločnosť Srbija voz kúpu ďalších 5 nových vlakov Soko spolu s 18 novými elektrickými vlakmi Stadler.

Po uvedení železnice do prevádzky sa odhaduje, že cesta z Nového Sadu do Subotice bude trvať asi 50 minút, kým do Budapešti asi 2 a pol hodiny.

Projekt predpokladá rekonštrukciu deviatich železničných staníc na tejto trase Nový Sad, Sajlovo, Kysáč, Stepanovićevo, Zmajevo, Bačska Topola, Žednik, Naumovićevo a Subotica, ako aj troch nových staníc – Rumenka, Vrbas a Lovćenac.

