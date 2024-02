Primátor Ðurić zdôraznil, že je ťažko dostať sa na mapu festivalov či podujatí v Novom Sade, no to sa podarilo Festivalu svetla a práve to ukazuje jeho význam, tak pre Nový Sad, ako aj pre celú krajinu. „Poďakoval by som organizátorom, že nám už šesť rokov prinášajú toto svetelné čaro. Tento rok bude v znamení dreveného draka a mal by to byť rok obnovy a vytvorenia základov pre dlhoročné úspechy. Povedal by som, že je naša cesta už vytrasovaná a základy sú už pevne vytvorené,“ zdôraznil primátor a pozval Novosadčanov a všetkých ostatných, aby si pozreli svetelné inštalácie v Limanskom parku.