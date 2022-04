HAJDUŠICA – SLOGA 2 : 0 (0 : 0)

Mužstvo z Banátskeho Nového Sela sa nachádza v nebezpečnom pásme a do Hajdušice pricestovalo s očakávaním, že si domov môže odniesť všetky tri body. Na druhej strane body boli potrebné aj Hajdušičanom, takže sa vytvorili všetky podmienky pre dobrý zápas.

Na ihrisku vedľa rybníka sa teda viedol tvrdý boj, ale bez tzv. stopercentných šancí. Prvú a jedinú takú príležitosť mali domáci už v 6. minúte, keď Gužvica vyšiel pred brankára, ale strieľal doňho. Peknú príležitosť v 16. minúte mali aj hostia, ale stopér Hajdušice Maliar bol v šestnástke pohotový. Nuž a potom do konca polčasu sa hralo hlavne medzi dvomi šestnástkami s občasnou iniciatívu buď domácich, alebo hostí. Domáci však boli nebezpečnejší, ale predsa nie dostatočne, aby sa ujali vedenia. Mohli získať prednosť v 42. min., keď Knežević peknou strelou z 25 metrov otriasol brvno. Na druhej strane hostia hlavne skúšali z diaľky, ale ani jedna strela nemierila do brány, ale buď mimo, alebo nad, takže brankár Hajdušice Melich prvýkrát mal potrebu intervenovať až v 60. minúte, keď chytil centrovanú loptu hostí, a trochu neskoršie odrazil aj jednu strelu z diaľky, a to vlastne bolo všetko.

HAJDUŠICA: Melich, Z. Lipták, Pavlovic, Maliar, Folťan, Knežević, Gužvica (Radović), Cvetićanin (Petrović), A. Ružić (Pejčić), A. Lipták, N. Ružić (Ćulum)

Do polovice druhého polčasu sa častejšie hralo pred bránou hostí, ale bez výrazných šancí. Konečne v 61. minúte Gužvica sa dostal do trestného územia, kľučkoval a zaslal loptu vedľa bezmocného brankára do siete. Iba pár minút neskoršie podobným spôsobom brankára hostí prekonal aj A. Ružić. V pokračovaní domáci iniciatívu ponechali hosťom, ktorí sa snažili obrátiť výsledok, ale sa Hajdušičania dobre bránili a v konečnom aj obránili a na vlastné konto si zapísali vzácne body, takže teraz majú 28 bodov a usadili sa na ôsmom mieste v tabuľke, ktoré im poskytuje určitú istotu od zostupu.

V sobotu kadeti Hajdušice potvrdili, že tréner Mršić s nimi v nastávajúcom období bude môcť vážne počítať. Presvedčivo na svojom trávniku porazili rovesníkov z Alibunáru 4 : 0. Góly dali Beriša, Mršić, Šterba a Popov.