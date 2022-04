O väčšiu propagáciu kúpeľného liečenia sa dlhé roky snaží Republikový fond pre dôchodkové a invalidné poistenie, ktorý včera zverejnil výzvu na bezplatnú rehabilitáciu v kúpeľných komplexoch.

Nárok na získanie bezplatného pobytu v kúpeľoch majú užívatelia starobného a invalidného dôchodku s trvalým pobytom na území Srbska, ktorých dôchodok nie je vyšší ako 30-tisíc dinárov. Títo záujemcovia by nemali mať ďalšie, vedľajšie príjmy. Užívatelia dôchodkov zo zahraničia tiež majú možnosť uchádzať sa, no ich dôchodok by nemal presahovať pravidlami súbehu stanovenú najvyššiu hranicu dôchodku.

Prihlasovať sa je možné do 21. apríla. Spolu s prihláškou penzisti k potrebnej dokumentácii ešte musia priložiť: dôchodkový šek, dôkaz o výške dôchodku (výpis z banky, potvrdenie poistenia zo zahraničia a pod.), zdravotnú dokumentáciu dôchodcu v prípade, že ju vlastní. Do prihlášky konkurujúci musí vpísať aj údaje, kde chce absolvovať kúpeľné liečenie. Republikový fond pre dôchodkové a invalidné poistenie ďalej v mene uchádzača – dôchodcu bude komunikovať so zvoleným vedením kúpeľov, s ktorými sa podpíše aj zmluva.

Všetku dokumentáciu uchádzači musia odovzdať v priestoroch uvedeného Republikového fondu alebo v jeho jednotlivých filiálkach. Členstvo v klube penzistov nie je podmienkou pre uchádzačov. Prihlášku si uchádzači môžu stiahnuť na webovej stránke Republikového fondu pre dôchodkové a invalidné poistenie. V obsahu prihlášky je poskytnutý aj zoznam všetkých kúpeľov a rehabilitačných centier, v ktorých majú možnosť realizovať bezplatnú liečbu.

Výsledky a konečný zoznam uchádzačov, ktorým bolo schválené bezplatné liečenie v kúpeľoch, bude zverejnený v 21. pracovný deň od ukončenia výzvy.

Zdroj: Republikový fond pre dôchodkové a invalidné poistenie