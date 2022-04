Ponuka pracovných miest pre sezónne práce na poliach je pomerne skromná, čo však neznamená, že sezónni pracovníci nie sú najímaní alebo nie sú potrební.

Sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve dnes väčšinou angažujú poľnohospodárske gazdovstvá alebo poľnohospodárske podniky, menej často sú sezónni pracovníci najímaní cez pracovné agentúry na dočasné práce, pričom cez študentské družstvá prakticky neexistujú žiadne ponuky práce v tejto oblasti.

Uplatnenie všetkých pracovných práv

Pri súčasnom spôsobe zamestnávania sú sezónni pracovníci v lepšej pozícii ako tomu bolo pred nedávnom, pretože sú pri výkone práce evidovaní, a to zahŕňa aj uplatnenie všetkých pracovných práv, ktoré upravujú príslušné právne dokumenty. Sezónne práce v poľnohospodárstve sa však ponúkajú aj cez rôzne inzeráty a ponuka práce je rôzna. Už teraz sa napríklad hľadajú pracovníci na jarné práce v malinových sadoch. Zaujímavosťou je aj to, že je čoraz viac inzerátov, prostredníctvom ktorých sa ponúka práca na poľnohospodárskom gazdovstve, ovocnom sade či farmách. Je to predovšetkým práca ako pomocný robotník na farmách ošípaných, kráv, sliepok, na ovocných plantážach. Táto práca je veľmi často ponúkaná manželským párom.

Sezónni pracovníci chýbajú aj vinohradníkom

V posledných rokoch sa v Srbsku na veľkých plochách založili nové vinohrady, v ktorých sa značná časť práce musí robiť ručne, takže je potrebné prijať veľké množstvo robotníkov naraz. Podľa vinohradníkov sa čoraz častejšie stáva, že sezónnych pracovníkov vyškolených na vinohradnícke práce je málo. Dôvodov je veľa a medzi ne patrí aj fakt, že veľa sezónnych robotníkov odišlo do zahraničia, ale aj to, že mnohí vinári kvôli zvýšenému pracovnému vyťaženiu zamestnali veľa bývalých sezónnych robotníkov natrvalo.

Hodinová sadzba, ktorú ponúkajú niektorí vinohradníci, sa pohybuje okolo 300 dinárov, čo je viac ako v predchádzajúcom období.