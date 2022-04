PARTIZAN (U) – DOLINA 1 : 6 (1 : 3)

Časté zmeny výsledkov počas zápasov svedčia o tom, že sa viedli vyrovnané boje. Veľký záujem vyvolalo hosťovanie padinskej Doliny v Uljme. Tieto stretnutia boli vždy napínavé a výsledky tesné.

Tentoraz však Dolina zaznamenala rekordnú výhru. Keďže vedúci Kovinčania ledva remizovali s topiacou sa Jugoslavijou, Dolina prišla na krok k lídrovi. Spartak 1911 sa minimálnou výhrou konečne posunul z poslednej priečky, na ktorú sa presunul Stari Tamiš. Dvojgólové výhry dosiahli Hajdušičania a Dolovčania a dostali sa do stredu tabuľky.

DOLINA: Králik, Kolak, Tanasković, Mitkovski (Čížik), Abramović, Kelečević (Kotváš), Kočić (Ilić), Radenković, Josimovski, Janjović, Trnovský (Hlavča)

Zápas sa hral v sobotu, čo mnohým hráčom Doliny nezodpovedá. Optimisticky naladení Uljmania čakali Padinčanov s nádejou, že budú pokračovať vo víťaznej sérii. Plány sú však jedno a realizácia niečo celkom iné. Tesne pred začiatkom zápasu Uljmu a okolie postihol silný nečas. Našťastie dážď a silný vietor netrvali dlho a zápas sa s malým oneskorením predsa začal. Pre hostí začiatok bol zlý. Už v 2. minúte domáci sa ujali vedenia. Strelcom bol najlepší jednotlivec domácich V. Živojnov. Minimálnu prednosť domáci si zachovali do 30. minúty, keď Tanasković vyrovnal na 1 : 1. Od tej chvíle hostia úplne dominujú na ihrisku. Domáci hráči nemohli rozohraných hostí sledovať a do konca polčasu prijali ďalšie dva góly. Výsledok najprv obrátil Abramović a náskok na 3 : 1 zväčšil Kelečević.

Druhý polčas sa začal jedinou šancou domácich. Loptu, ktorá smerovala do dolného rohu brány, úspešným zákrokom vyrazil brankár Králik. To bolo všetko, čo sa domácim podarilo urobiť. Pokúšali sa zastaviť rozohraných hráčov hostí, ale sa im to nedarilo. V skvelej sérii gólov pokračoval Kelečević svojím druhým gólom. Domáci hráči nevedeli, ako zastaviť útoky hostí a museli sa zmieriť s vysokou prehrou. Medzi strelcov sa ešte raz zapísal Abramović a poltuctovú výhru uzavrel Janjović. Zápas bol veľmi korektný a domáci nakoniec blahoželali hráčom Doliny na hre a zaslúženej výhre. Rozhodca Marko Marković z Pančeva nemal ťažkú úlohu, lebo hráči príkladne bojovali.

V nedeľu je Dolina voľná, a potom bude hosťovať v Grebenci, kde ju uvíta vždy nepríjemný Vulturul.

Výsledky 20. kola: Partizan (G) – Vulturul 3 : 1, Partizan (U) – Dolina 1 : 6, Jedinstvo Stević – Dolovo 0 : 2, Spartak 1911 – Budućnost 1 : 0, Jugoslavija – Radnički 2 : 2, Potporanj – Stari Tamiš 2 : 1, Hajdušica – Sloga 2 : 0. Voľná bola Crvena zvezda Pavliš.

Ján Bokor