Na štadióne Tehelné pole v Bratislave v sobotu v neskorých hodinách mladá anglická futbalová reprezentácia obhájila šampiónsky titul na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov.

Anglicko vo finále výsledkom 3 : 2 po predĺženiach prekonalo Nemecko, získalo tak štvrtý titul v dejinách tejto súťaže a vekovej kategórie, ale zároveň aj obhájilo titul spred dvoch rokov, keďže mladí Angličania triumfovali aj na podujatí v Gruzínsku a Rumunsku.

Tentoraz na Slovensku aj ďalšia generácia mladých anglických futbalistov predvádzala dobrý futbal, hrali príliš atraktívne a na ceste k titulu veru zdolali skutočné európske futbalové veľmoci.

V skupine však nehrali na najvyššej úrovni, alebo nechceli ihneď ukázať všetky svoje zručnosti.

Do štvrťfinále postúpili s „len“ štyrmi získanými bodmi po tom, čo zdolali Česko v prvom kole a remizovali so Slovinskom v druhom. V poslednom zápase skupinovej fázy prehrali proti Nemecku a z pozície dva smerovali do eliminačných kôl.

Vo štvrťfinále potom však porazili favorizované Španielsko 3 : 1, v semifinále triumfovali nad Holandskom 2 : 1 a vo finále sa vypomstili Nemecku za prehru v poslednom kole skupiny.

Práve rival Anglicka vo finále – Nemecko na turnaji možno hralo najlepšie. Potvrdzujú to maximálny výkon v skupine, ale aj veľmi presvedčivá hra vo štvrťfinále, v ktorom vyhrali nad Talianskom, kým v semifinále fakticky deklasovali Francúzsko 3 : 0.

Vo finále Angličania mali náskok 2 : 0, ale v nadstavenom čase prvej časti Nemci znížili na 2 : 1, čo im pridalo silu a relatívne rýchlo v druhom polčase aj vyrovnali.

Do konca sa výsledok nemenil a rozhodujúci gól v 92. minúte, teda už na začiatku predĺžení strelil hráč francúzskeho celku Olympique Marseille Jonathan Rowe. Nemci mali niekoľko šancí a celkom dosť čau na reakciu a ďalšiu záchranu zápasu, ale predsa Anglicko odolalo a, ako sme spomenuli, obhájilo šampiónsky titul.

To, čo poznačilo turnaj, bola príliš solídna návštevnosť, takže zápasy na štadiónoch v ôsmich slovenských mestách sledovalo priemerne viac ako osemtisíc divákov.

Zaujímavo, finále v Bratislave bolo len druhým najsledovanejším zápasom a kapacita štadiónu bola takmer úplne využitá. O niekoľko stoviek ľudí na tribúnach bola viac na otvorení turnaja, keď v prvom zápase Španielsko výsledkom 3 : 2 porazilo Slovensko.

Srbsko sa (ani tentoraz) nekvalifikovalo na záverečný turnaj

Naša reprezentácia na turnaji nemala účasť, nechali sme si ujsť tretí šampionát U 21 zaradom.

Naposledy Srbsko súťažilo v roku 2019 a obsadilo posledné miesto. Skupinu sme neprekročili ani v rokoch 2009, 2015 a 2017, na turnajoch v rokoch 2011 a 2013 sme vystali. V roku 2007 hralo Srbsko finále a prehralo proti Holandsku.

Ešte ako Srbsko a Čierna Hora bola naša reprezentácia aj vo finále v roku 2004 a v semifinále v roku 2006. Kvalifikácia na tohtoročné podujatie bola zvlášť neúspešná a v nej sme zažili jednu z najväčších prehier a blamáží v dejinách nášho futbalu vôbec – proti Anglicku sme za chotárom prehrali až 9 : 1.

Šanca na opravnú príde už na ďalšom podujatí, keďže v roku 2027 bude Srbsko spolu s Albánskom hostiteľom majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov.

Na základe momentálnej situácie sa však zdá, že budeme zohrávať len epizódnu postavu, keďže je aktuálna U21 reprezentácia možno len niekde v tretej či štvrtej triede európskeho futbalu a veru ani mladšie selekcie, ktoré by mali byť nosnými na uvedenom turnaji, ktorý sa konať bude o dva roky, nie sú na úrovni a chýbajú tak na U17, ako aj na U19 podujatiach.