Svetoznámy anglický rocker Billy Idol bude znovu koncertovať v našej krajine, a to 9. júla v priestoroch Dolného mesta na belehradskom Kalemegdane. Tento jeho koncert sa usporiada v rámci turné s názvom It’s a Nice Day To… Tour Again.

Bude to už tretie vystúpenie Billyho Idola v hlavnom meste Srbska. Pripomeňme si, prvý jeho tunajší koncert bol na festivale Ušće Fest v roku 2010 (keď bol hlavnou hviezdou programu), a potom vystupoval aj v rámci festivalu Belgrade Calling 2014.

Vlastným menom William Michael Albert Broad tento hudobník sa narodil roku 1955 v predmestí Londýna. Popularitu najprv získal ako frontman punkrockovej skupiny Generation X, založenej v druhej polovici 70. rokov dvadsiateho storočia. Po zániku tejto skupiny Billy Idol sa presťahoval do New Yorku, kde začal sólovú kariéru. Už jeho prvý album z roku 1982 získal komerčný úspech, najmä vďaka piesňam Dancing with Myself (tento kus bol pôvodne zverejnený na minialbume Don’t Stop), Hot in the City a White Wedding, ku ktorým boli nahrané videoklipy a často sa premietali na populárnom kanáli MTV. V nahrávaní albumu sa zúčastnil gitarista Steve Stevens, ktorý sa stal pravidelným Idolovým spolupracovníkom a po niekoľkých prestávkach zostal členom jeho bandu až dodnes.

Druhý album Rebel Yell (1983) dosiahol ešte väčší úspech a priniesol hity Rebel Yell, Eyes Without a Face a Flesh for Fantasy. Z nasledujúceho Idolovho vydania Whiplash Smile (1986) vynikli piesne To Be a Lover a Sweet Sixteen. Počas 80. rokov minulého storočia Billy Idol sa stal skutočnou rockovou hviezdou – jeho skladby sa každodenne premietali v televíznych a rozhlasových vysielaniach, pokým v hudobných časopisoch často vychádzali jeho fotografie a plagáty.

Vo februári 1990 Billy Idol utrpel vážne zranenie nohy v dopravnej nehode, keď spadol z motocykla a do neho narazil automobil. Stalo sa to iba deň po tom, čo ukončil nahrávanie štvrtého albumu Charmed Life, na ktorom sa ako gitarista namiesto Stevensa prejavil Mark Younger-Smith. Ako prvý singel vynikla pieseň Cradle of Love, ktorá sa stala veľkým hitom, najmä vďaka videoklipu, o ktorý sa postaral filmový režisér David Fincher. Album tiež obsahuje spracovanie známej piesne L. A. Woman, ktorú pôvodne nahrala legendárna skupina The Doors.

V ďalšom období 90. rokov popularita Billyho Idola klesala. Album Cyberpunk (1993) vytvoril s pomocou počítačovej technológie a skladby na tomto vydaní sa vyznačujú experimentálnym prejavom a futuristicko-antiutopickou tematikou. Najznámejšou piesňou z tohto vydania sa stala Shock to the System.

Nasledovalo obdobie, v ktorom Billy Idol zväčša vytváral filmovú hudbu a spolupracoval na vydaniach iných hudobníkov. Jeho ďalší štúdiový album Devil’s Playground vyšiel až v roku 2005 a bol podnetom na viaceré koncertové a festivalové vystúpenia, ktorými si tento hudobník znovu získal popularitu a prilákal aj mladšie generácie obecenstva. Z jeho ôsmeho albumu Kings & Queens of the Underground (2014) vynikla pieseň so symbolickým názvom Can’t Break Me Down.

Najnovší album Dream Into It vyšiel 25. apríla 2025, obsahuje 9 skladieb a v nahrávaní niektorých piesní sa ako hostky zúčastnili známe hudobníčky: Joan Jett, Alison Mosshart a Avril Lavigne. Z vydania sú nateraz vybrané singly Still Dancing a 77.

O živote a kariére Billyho Idola hovorí najnovší dokumentárny film s názvom Billy Idol Should Be Dead (2025) v réžii Jonasa Åkerlunda, ktorý sleduje jeho cestu k svetovej sláve, ale aj klesanie popularity, zápas so zdravotnými problémami a úspešný návrat na scénu.