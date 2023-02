Okrem bohatých literárnych večierkov, výstav, divadelných predstavení a koncertov, ktoré dokazujú čulú aktivitu Kysáčanov, táto dedina sa môže pochváliť aj 1. Medzinárodným festivalom kysáčskej klobásy, ktorý sa uskutočnil v sobotu 25. februára na ihriskách FK Tatra Kysáč.

Prítomným neprekážalo ani nepriaznivé daždivé počasie, aby si uctili úsilie organizátorov a prišli si ochutnať údenú klobásku, praženú klobásu, škvarky, sladkosti a iné. Úvodom sa v mene organizátorov prihovoril Ján Madacký, predseda Miestneho spoločenstva Ján Vozár a zástupkyňa predsedníčky Zhromaždenia mesta Nový Sad Kristina Karaićová.

Festival zorganizovalo Združenie občanov Kysáčska klobása a konal sa pod záštitou Miestneho spoločenstva Kysáč.

„Všetci my, ktorí žijeme na krotkej a bohatej vojvodinskej rovine, sme hrdí na všetky festivaly, ktoré reprezentujú všetku zvláštnosť tradičnej vojvodinskej kuchyne. Okrem ustanovených a na tradícii zakladajúcich sa festivalov dobrého jedla, dnes máme príležitosť po prvýkrát predstaviť 1. Medzinárodný festival kysáčskej klobásy v prekrásnom Kysáči. Poznajúc entuziazmus, obetavosť a usilovnosť ľudí, ktorí vedú Miestne spoločenstvo Kysáč, a Združenie občanov Kysáčska klobása, nedávajú miesta podozreniu, že toto premiérové podujatie neprerastie v tradičné,“ povedala Karaićová.

„Jeden z najväčších podnetov organizovania festivalu bol ten, že tohto roku Kysáč oslavuje 250. výročie príchodu Slovákov do dediny, ako aj fakt, že existovalo hodnotenie kysáčskej klobásy, ktoré bývalo v Modrej ruži, od nich sme prebrali aj logo. My sme to v podstate len prevzali, pozdvihli na vyššiu úroveň, máme tímy, ktoré sa prihlasujú na súťaž o najlepšiu sviežu klobásu a, samozrejme, aj v hodnotení kysáčskej údenej klobásy. Keď ide o klobásu, máme súťažiacich z Mošorinu, Báčskeho Petrovca a môžem sumarizovať, že je tu zahrnuté 2/3 Vojvodiny. Keď hovoríme o sviežej klobáse, prihlásených je 35 tímov, jeden tím je zo Slovenska a druhý z Bosny a Hercegoviny, presnejšie z Brčka. V tejto kategórii prevahu majú účastníci z Báčskopetrovskej obce. Reklama v našom štáte o tomto podujatí bola vynikajúca, no v zahraničí sme nestačili toľko propagovať festival. Vízia na budúci festival už existuje, čiže pokúsime sa reklamu rozšíriť v Maďarsku, v Čechách a na Slovensku – nech vidíme, kto je najlepší majster vo výrobe klobás,“ povedal Ján Madacký, PR Združenia občanov Kysáčska klobása.

Klobásy hodnotila komisia v zložení: Michal Madacký, predseda, a členovia: Dragan Kašiković, Vojislav Lončar, Ján Hric a Pavel Chrťan.

V kategórii čerstvej klobásy prvú cenu získal SKC Šafárik Nový Sad, druhú Spektra Shop Kysáč a tretiu ŠRS Smuđ Kysáč. Najlepšiu údenú klobásu urobil Michal Čelovský, na druhom mieste sa umiestnil Miloslav Ožvát Simo a na treťom Vladimír Šuľan. Najkrajšie dekorovaný stôl mal tím Život nema reprizu z Kysáča. Najlepšiu hrubú klobásu medzi účastníkmi, ktorí sa oceňovali medzi sebou, urobil tím Detri.

Anna Legíňová