Obyvatelia Obce Kovačica už nebudú musieť chodiť na menšie chirurgické zákroky do Pančeva, lebo im je teraz k dispozícii chirurgická ambulancia v kovačickom Dome zdravia.

Podľa slov Dr. Živojina Sorinela, špecialistu na urgentnú medicínu a riaditeľa Doma zdravia Kovačica, sála pre menšie chirurgické zákroky začala ponúkať pacientom svoje služby už na začiatku roka 2023. Otvorenie tejto ambulancie bolo umožnené vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytla Obec Kovačica, no časť financií Dom zdravia prispel z vlastných prostriedkov. Operácie v ambulancii vykonáva chirurg Dr. Dušan Stojić a v dohode s riaditeľom Dr. Sorinelom prišiel pracovať najprv na pohotovostnú službu v Kovačici. Vďaka idei, ktorá sa zrodila medzi nimi, vytvorená je aj sála pre menšie chirurgické zákroky v Dome zdravia Kovačica.

Podľa slov Dr. Stojića, cieľom bolo sprístupniť ľuďom na týchto priestoroch chirurgické služby, ktoré on 40 rokov vykonával v Pančeve. Ako hovorí, chirurgia je tímová práca, a preto jeho pravou rukou sú Janko Havjar a Karolína Lukinićová, ktorí sú súčasťou jeho tímu aj pri práci na pohotovostnej službe v Kovačici. Trojica spolu prišla na to, ako zariadiť priestor chirurgickej ambulancie a spolu aj spresnili, ktoré nástroje bolo potrebné zabezpečiť. Ako hovorí chirurg Stojić, nič z toho by nebolo uskutočnené bez ochoty a pomoci riaditeľa kovačického Domu zdravia Dr. Sorinela a hlavej sestry Vesny Garajovej.

Do ohľadu prichádzajú všetky intervencie, ktoré nevyžadujú patohistologické overenie a môžu sa vykonávať v lokálnej anestézii. Ide o menšie chirurgické zákroky, ako sú operácie zarastených nechtov, abcesov, aterómov čiže cýst, odstránenie bradavičnatých výrastkov, ako aj operácie zapálených potných a mazových žliaz. Na precízne vykonávanie týchto menších chirurgických intervencií poskytnutý je aj rádiofrekvenčný nôž. Je možnosť vykonať aj operáciu materských znamienok na koži, pod podmienkou, že ich vyšetril dermatovenerológ, aby sa odstránila možnosť, že sú malígne. V rámci Domu zdravia momentálne neexistuje patohistologická služba, lebo by to pacientom dodatočne zvýšilo náklady na liečenie. Preto, ako hovorí Dr. Stojić, najprv sa začalo s vykonávaním menších chirurgických zákrokov, s tým, že jestvuje možnosť aj rozšíriť rozsah operácií neskôr.

Chirurgická ambulancia je pacientom k dispozícii raz týždenne a termín si môžu objednať každý pracovný deň v kovačickom Dome zdravia. Dvakrát v mesiaci sa vykonávajú operácie a jeden deň v týždni sa v chirurgickej ambulancii vykonávajú prehliadky a dohodujú sa termíny pre kontrolné prehliadky. Pacienti nepotrebujú odporučenie svojho všeobecného lekára, iba si dohodnú termín a v chirurgickej ambulancii chirurg zváži, či potrebujú operáciu hneď alebo je potrebné ešte dodatočné vyšetrenie.

Podľa slov Dr. Stojića, kovačický Dom zdravia je prvým v Srbsku, ktorý zaviedol tento typ intervencie do svojho obvyklého programu, a ako hovorí, môže sa rovnať s najlepšími domami zdravia v tejto krajine. Ešte dodal, že Obec Kovačica je multinárodné a multikonfesionálne prostredie, kde sa ľudia navzájom rešpektujú a je tu radosť pracovať.