Veľký úspech dosiahli hádzanári novosadskej Vojvodiny, ktorí si v sobotu podvečer na domácej pôde vybojovali postup do finále EHF Európskeho pohára (EHF European Cup). Novosadskí hádzanári totiž v odvetnom stretnutí semifinále tejto súťaže výsledkom 32 : 24 prekonali švédske mužstvo Alingsås HK, a tak postúpili do záverečného stretnutia, čiže do boja o trofej.