1261 – byzantský cisár Michal VIII. Palaiologos obsadil bez boja Konštantínopol, čím sa skončilo panstvo latinského kráľovstva založeného križiakmi v roku 1204.

1564 – zomrel rímskonemecký cisár, kráľ český a uhorský Ferdinand I. Habsburský, zakladateľ habsburskej ríše v strednej Európe.

1799 – Napoleon Bonaparte porazil pri Abikúre Turkov, ktorých podporovala Veľká Británia.

1894 – narodil sa Gavrilo Princip, príslušník hnutia Mladá Bosna a skupiny Čierna ruka, ktorý v Sarajeve spáchal atentát na Františka Ferdinanda.

1917 – francúzsky vojenský súd odsúdil holandskú exotickú tanečnicu a kurtizánu Mata Hari (vlastným menom Margareth Geertruid Zelleová) na trest smrti. Dôvodom bola špionáž pre Nemecko počas 1. svetovej vojny.

1957 – v Tunisku zrušili po 250 rokoch monarchiu a vyhlásili republiku, ktorej prvým prezidentom sa stal Habíb Burgiba.

1968 – pápež Pavol VI. zakázal kontrolu pôrodov a používanie akejkoľvek antikoncepcie.

1984 – sovietska kozmonautka Svetlana Savická sa stala prvou ženou, ktorá vystúpila do otvoreného vesmíru.

2000 – hneď po štarte do New Yorku lietadlo Concord spoločnosti Air France narazilo do hotela neďaleko Paríža. Nikto zo 109 pasažierov a členov posádky neprežil a na zemi zahynulo päť ľudí.