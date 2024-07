Americká skupina Endless Boogie bude koncertovať 11. júla v Novom Sade (v klube Foxtrot) a 17. júla v Belehrade (v klube Karmakoma). Bude to skutočná udalosť pre fanúšikov tohto newyorského bandu, ktorý vo svojom prejave spája zvuky rôznych štýlov, akými sú hardrock, stoner rock, krautrock, blues a boogie.

Skupina Endless Boogie vznikla roku 1997 a pomenovaná je podľa rovnomenného albumu bluesového gitaristu Johna Lee Hookera. Založili ju vtedajší zamestnanci hudobného vydavateľstva Matador Records a pôvodne neplánovali nahrávať albumy, ani vystupovať naživo. Postupne však začali koncertovať, roku 2008 vydali dlhohrajúci debut s názvom Focus Level a dodnes nahrali šesť dlhohrajúcich albumov.

Ústrednou osobnosťou bandu Endless Boogie je Paul Major, 70-ročný gitarista a spevák, ktorý bol na alternatívnej hudobnej scéne v USA najprv známy ako vášnivý zberateľ gramofónových platní a roku 2017 vydal knihu Feel the Music: The Psychedelic Worlds of Paul Major.

Organizátorom koncertov Endless Boogie v Srbsku je agentúra Bad Music for Bad People.