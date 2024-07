Národný park Tara bol vyhlásený 13. júla 1981 a rozprestiera sa na rozlohe takmer 25 000 ha. Najvyšším vrchom je Kozji Rid – 1 591 metrov a ten sa nachádza v juhozápadnej časti parku pomenovaný Crni vrh.

Turistov roky lákajú aj vyhliadky, z ktorých ozaj vidieť krásu, ktorá obklopuje tento národný park. Možno najznámejšou je Banjska stena, z ktorej možno vidieť krásne jazero Perućac, kaňon rieky Drina a vrchy v Bosne a Hercegovine.

O Bilješkej stene možno mnohí nepočuli, no ak povieme, že sa tam nachádza drevený domček, v ktorom nahrávali známy film Ptice koje nikad ne polete, s legendárnym Batom Živojinovićom v hlavnej úlohe, istotne budete vedieť, ktorú lokalitu máme na mysli. Nachádza sa na 1 225 metrov nad morom a z tohto miesta takisto možno vidieť Perućac, Drinu, ako aj mesto Bajina Bašta. Obklopené je aj vysokými smrekmi omorikovými, čiže Pančićovými omorikami, ktorú botanik Josif Pančić objavil práve na Tare v roku 1875.

Medzi tie najkrajšie bezpochyby patrí aj vyhliadka Janjač. Nachádza sa na nadmorskej výške 1 500 metrov a z jej vrchu na jednej strane vidieť Zaovinské jazero a na druhej Višegrad a známy most Mehmed-pašu Sokolovića, zatiaľ čo sa v údolí rozprestiera dedinka Karaklije, v ktorej, žiaľ, zostalo žiť iba niekoľko jej občanov. Aby ste videli tieto krásy, musíte prejsť pešo takmer 3-kilometrovú dráhu, ktorá je miestami trochu náročnejšia. Avšak stojí to za to.