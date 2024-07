Hardrockový gitarista Michael Schenker čoskoro vydá nový album, na ktorom mu hosťujú známe hudobné mená a členovia skupín Guns N’Roses, Saxon, Europe a iných. Album má názov My Years with UFO a bude obsahovať znovu nahrané skladby anglickej skupiny UFO, s ktorou Schenker hral v minulosti.

Michael Schenker bol spolu so starším bratom Rudolfom začiatkom 70. rokov minulého storočia členom neskoršie svetoznámeho nemeckého bandu Scorpions, s ktorým nahral debutový album Lonesome Crow. Ako vynikajúci mladý gitarista roku 1973 sa pridružil anglickej skupine UFO, s ktorou v priebehu 70. rokov nahral viac albumov a niektoré skladby z toho obdobia budú v novom rúchu predstavené na vydaní My Years with UFO.

Medzi hosťujúcimi hudobníkmi v tomto Schenkerovom albume sú Slash, Axl Rose, Biff Byford, Dee Snider, Joey Tempest, Roger Glover, Joe Lynn Turner, Carmine Appice, Kai Hansen a iní.

Album vychádza 20. septembra 2024 (vo vydavateľstve earMusic) a predchádza mu nahrávka piesne Mother Mary, v ktorej hosťujú gitarista Slash a spevák Erik Grönwall (ex Skid Row).