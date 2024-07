Bez ohľadu na to, že do konca Majstrovstiev Európy vo futbale v Nemecku zostali ešte necelé dva týždne, na programe bude ešte len sedem zápasov – štyri štvrťfinálové, dva semifinálové a ten najvýznamnejší, finálový v boji o trofej.

Po osemfinále, čiže po prvom eliminačnom kole je už známe, že budeme mať nového majstra Európy, keďže šampión z predchádzajúceho turnaja – Taliansko vypadlo práve v tejto fáze, keď nedokázalo čeliť veľmi dobrému Švajčiarsku.

Práve Švajčiari boli prvou reprezentáciou, ktorá si vybojovala postup medzi osem najlepších, keď v prvom osemfinálovom stretnutí skutočne rutinovane porazili doterajších šampiónov Talianov.

Bez ohľadu na to, že údajne taliansky futbalový zväz investuje do mladších kategórií a že nositeľmi hry sú relatívne mladí futbalisti, ako Barella či útočník Scamacca, ďaleko sú od úrovne niekdajších hviezd tejto selekcie, akými boli Del Piero, Totti, Vieri, Pirlo, Buffon, Canavaro, Maldini a ďalší.

Vtedajšia generácia je až prekvapujúce, že má len titul majstra sveta z roku 2006, zatiaľ čo akýkoľvek úspech terajšieho talianskeho tímu môžeme slobodne považovať za prekvapenie. Švajčiarsko vystúpilo bez rešpektu a celkom zaslúžene v tom stretnutí triumfovalo a postúpilo. S energiou a sebavedomím čakajú na bledé Anglicko, ktoré horko-ťažko eliminovalo Slovensko.

A veru by nebolo nezaslúžene ani keby Slováci postúpili, lebo sa inferiórne Anglicko zachránilo v nadstavenom čase, keď fantastický gól dal Bellingham. Potom sa už Angličanom podarilo dať gól aj na začiatku predĺžení, Slováci už nemali silu a energiu sa vrátiť, takže sa nejako do štvrťfinále predsa dostali aj Angličania. Na základe mien v tíme by sa Ostrovania mali po finále poľahky prebojovať, ale očividné bolo už aj v zápasoch v skupine, že nemajú tímovú hru. K tomu aj slabého trénera, ako aj niektoré iné reprezentácie, nám oveľa bližšie.

Do štvrťfinále, dopadlo rutinovane, postúpilo aj Nemecko. Mali krátko manko proti Dánsku, ale gól súperov bol anulovaný pre ofsajd, a potom už Nemci v pokračovaní dali dva góly a znovu vyhrali.

Vo štvrťfinále sa stretnú so Španielskom a asi práve tieto dve selekcie dosiaľ na šampionáte Európy zohrali najlepšie. Predsa, po štvrťfinále sa s jednou z nich budeme musieť rozlúčiť.

Vo štvrťfinále odsledujeme ešte jedno derby – Portugalsko proti Francúzsku. Portugalčania po penaltách prekonali Slovinsko. Slovinci si veru dlho budú spomínať na premrhanú príležitosť Benjamina Šeška pri samom konci predĺžení, keď sa ocitol pred brankárom Portugalska. Okrem toho, keď tri penalty v sérii nevyužili, nemožno nepovedať, že si Portugalsko predsa postup asi viac zaslúžilo.

Ich rivalom vo štvrťfinále bude Francúzsko, ktoré sa do tejto fázy dostalo bez vsieteného gólu z hry. V skupine proti Rakúsku oslavovali vďaka vlastnému gólu Rakúšanov, potom proti Holandsku bolo 0 : 0, kým proti Poľsku Mbappé dal z penalty. V osemfinále proti Belgicku, pravda, strieľal Kolo Muani, ale loptu zasiahol belgický obranca Vertonghen, takže aj v tejto fáze Francúzi vyhrali bez toho, že formálne dali gól z hry. Inak osemfinále Belgicko – Francúzsko bolo asi najnezaujímavejším stretnutím na majstrovstvách dosiaľ.

Posledný štvrťfinálový pár tvoria Holandsko a Turecko. Holanďania deklasovali Rumunsko 3 : 0 po tom, ako Rumuni v skupine naozaj dobre zohrali, ale proti naladeným Holanďanom nedokázali čeliť. Posledným účastníkom štvrťfinále sa stalo Turecko, ktoré nečakane prekonalo favorizované Rakúsko.

Štvrťfinálové súboje sa začínajú v piatok a hrať sa budú aj v sobotu. Potom znovu budeme mať dva voľné dni, semifinále sa hrať bude v utorok a v stredu, kým finále na programe bude v nedeľu 14. júla v Berlíne. Na zozname strelcov sú zatiaľ s tromi vsietenými gólmi vyrovnaní Georges Mikautadze z Gruzínska, Jamal Musiala z Nemecka, Holanďan Cody Gakpo a Slovák Ivan Schranz.