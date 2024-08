Dňa 25. augusta t. r. sa Kovačicou rozniesla správa o náhlom a nečakanom odchode Alžbety Babkovej, rod. Galátovej, dlhoročnej novinárky týždenníka Hlas ľudu z Kovačice. Betka, ako ju v kolektíve volali, v tomto jedinom slovenskom vojvodinskom týždenníku strávila celý pracovný vek po odchod do dôchodku, čiže plných 35 rokov.

Po ukončení základnej školy a Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici zapísala sa na štúdium srbochorvátskeho jazyka. K novinárstvu sa dostala náhodou. Na vine bol vraj Ján Cicka, ktorý si ako profesor slovenčiny na kovačickom gymnáziu všimol jej vlohy na písanie a neskoršie ju nahovoril, aby začala prispievať do novín.

V redakcii Hlasu ľudu jej veľmi rýchlo pribúdali záväzky, o ktorých na začiatku ani netušila. Okrem sledovania udalostí v Kovačickej obci bola poverená aj sledovaním udalostí vo všetkých banátskych dedinách – od Vojlovice, cez Jánošík a Hajdušicu, po Aradáč, Biele Blato a Ostojićevo.

V deväťdesiatych rokoch sa Alžbeta Babková významne pričinila o záchranu týždenníka Hlas ľudu. Bolo to v inflačných rokoch, keď Hlas ľudu ledva vychádzal dvakrát mesačne v zmenšenom počte strán. Keďže sa v tom čase často organizovali rôzne humanitárne zbierky, Babková sa rozhodla navrhnúť maliarom, aby zorganizovali aukciu ich obrazov v prospech Hlasu ľudu. S tým návrhom oslovila Martina Jonáša a on zasa iných a všetci to ochotne podporili. V tej akcii sa nazbieralo zhruba 10-tisíc mariek, vďaka ktorým Hlas ľudu neprestával vychádzať.

Alžbeta Babková v týždenníku Hlas ľudu zanechala nezmazateľnú stopu a po jej príspevkoch už mnohí siahali a čerpali z nich fakty.

Bývalý, ale aj súčasný kolektív NVU Hlas ľudu ďakuje jej za vernosť, ktorú preukázala celým odpracovaným vekom v tejto mediálnej ustanovizni. Veríme, že bola a bude vzorom mnohým budúcim generáciám novinárov.

Česť jej pamiatke!