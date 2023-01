Jedna z postáv vo filme Bosonohý cisár verejne oznamuje, že po rozpustení európskeho parlamentu v Bruseli netreba sa obávať o budúcnosť, lebo na malom chorvátskom ostrove práve vzniká Nová Európa. Táto Európa bude rešpektovať národnú identitu krajín, bude môcť slobodne oslavovať minulosť, slobodne cestovať do budúcnosti a kontrolovať pohyb občanov.

Na začiatku filmu belgický kráľ Nicolas (hrá ho Peter Van den Begin) cestuje domov z návštevy Turecka, kde sa dozvedel, že Belgicko medzičasom zaniklo. Zavíta do Sarajeva práve v deň výročia atentátu na Františka Ferdinanda a pri streľbe sám utrpí zranenie. Prebudí sa v sanatóriu na chorvátskych ostrovoch Brijuni (kde prezident Juhoslávie maršal Tito kedysi mal letnú rezidenciu) a riaditeľ sanatória Dr. Otto Kroll (hrá ho Udo Kier) pripravuje založenie Novej Európy, ktorej vládcom sa má stať kráľ Nicolas.

Vo filme ide o satirický komentár politickej situácie v dnešnej Európe, v ktorej čoraz viac silnejú idey krajnej pravice. Časté narážky na totalitné ideológie z minulosti sa striedajú so scénami idylického prírodného ovzdušia na chorvátskom ostrove, kde čas napr. trávia aj Fidel Castro a Elizabeth Taylorová (hrá ju Geraldine Chaplinová), kým absurdná komickosť vrcholí v programe osláv vzniku Novej Európy.

Belgická satirická komédia Bosonohý cisár (The Barefoot Emperor) je pokračovaním mockumentárneho filmu Kráľ Belgicka (King of the Belgians) režisérskej dvojice Peter Brossens – Jessica Woodworth.