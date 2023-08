Inflácia v Srbsku sa pohybuje v súlade s predpoveďami centrálnej banky a do konca roka by sa mala dostať na 8 percent, informovala guvernérka Národnej banky Srbska (NBS) Jorgovanka Tabakovićová. Na zasadnutí Výboru pre financie a spravovanie verejných prostriedkov pripomenula, že inflácia dosiahla v prvom štvrťroku svoje maximum okolo 16 percent, no aktuálne má klesajúcu tendenciu.

Guvernérka očakáva, že medziročná inflácia najskôr s malými odchýlkami klesne na úroveň 12,5 percenta. „Pokiaľ ide o mesačné miery inflácie do konca roka, projektujeme ich veľmi opatrne. Odhadujeme, že budú a mali by dosahovať v priemere 0,3 percenta. Medziročne očakávame pokles inflácie približne o jeden percentuálny bod každý mesiac a na konci roka na úrovni okolo ôsmich percent. V každom prípade bola to aj naša skoršia projekcia,“ povedala guvernérka NBS.

Kľúčovými faktormi predpokladaného poklesu inflácie sú podľa nej reštriktívna menová politika NBS a Európskej centrálnej banky.

Infláciu Srbska medzi inými diktovala aj tá celosvetová. No aktuálne sa všetko akoby začína normalizovať a medzi iným aj ceny energií, potravín, železa, ropy a iných surovín, ktoré značne ovplyvňujú celý svet. Podľa Tabakovićovej aj poľnohospodári by mali mať do budúcna nižšie náklady pri celkovej produkcii, čo by nakoniec vplývalo aj na cenu poľnohospodárskych výrobkov.

„Výsledky našej práce ukazujú, že sme zodpovedne viedli menovú politiku a dohliadali na prácu finančných inštitúcií v krajine. Zodpovedne sme spravovali finančné ​​rezervy krajiny,“ povedala Tabakovićová.