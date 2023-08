So pšenicou je to komplikované nielen v našej krajine, ale aj na celosvetovej úrovni. Totiž Medzinárodný menový fond (MMF) varuje, že odstúpenie Ruska od dohody o bezpečnom vývoze ukrajinského obilia cez čiernomorské trasy by mohlo spôsobiť celosvetový nárast cien obilia o 10 až 15 percent.