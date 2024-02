V posledných dňoch do verejnosti čoraz viac vychádzajú prípady o nečestných praktikách v pôrodniciach. V súvise s tým poverenkyňa pre ochranu rovnosti Brankica Jankovićová informovala, že pripravuje odporúčanie a iniciatívu súvisiacu s problémom nedbanlivého zaobchádzania v pôrodniciach.

V programe RTS povedala, že musí existovať neustále vzdelávanie lekárov, že existujú jasné postupy a protokoly a osoby, ktoré sprevádzajú rodiace ženy, by ich nemali chrániť pred systémom, ale by im mali byť oporou.

„Nemali by sme pripustiť stigmu, ale vykoreniť to, čo je zlé, a to je zlá komunikácia so ženou v pôrodnici, ktorá v takej situácii má pocit, že sú porušované jej ľudské práva, najmä s menšinovými skupinami. Rómske ženy sa stretávajú s absolútne neprijateľným slovníkom,“ povedala Jankovićová.