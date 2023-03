O aktuálnej situácii v poľnohospodárstve pred jarnou sejbou s dôrazom na územie Staropazovskej obce porozprávali sme sa s agronómom Michalom Hricom z Oddelenia pre poľnohospodárstvo Obce Stará Pazova.

„Keď ide o jarnú sejbu a na základe našich odhadov, očakávame o niečo viac zasiatych plôch pod cukrovou repou. Na území obce pod touto kultúrou by malo byť okolo 1 800 až 1 900 hektárov, lebo niektorí výrobcovia ešte stále uvažujú a zhotovujú svoje plány na tento rok. Malo by to byť zvýšenie o 20 – 25 percent vzhľadom na minulý rok, ktorý bol pre suchotu veľmi neprajný a tým aj všetky jarné siatiny boli v príliš zlom stave, čo sa týka aj samotných výnosov. Sója, ktorá drasticky najviac zlyhala s výnosmi aj teraz má veľmi nízku cenu a na produkčnej burze vynáša takých 65 – 68 dinárov bez DPH,“ povedal spolubesedník Hric.

Uplynulú jeseň je zasiatych 6 600 hektárov pod pšenicou, 1 200 hektárov ozimného jačmeňa, 270 hektárov repky olejnatej a ostatné kultúry – kŕmne plodiny vynášajú okolo 400 hektárov. Na území Staropazovskej obce je okolo 30-tisíc hektárov obrábateľnej pôdy, tak pre túto jarnú sejbu bude treba zasiať asi 22-tisíc hektárov dominantnými poľnohospodárskymi kultúrami.

„Predpokladáme, že pozemky pod kukuricou budú v priemere vlaňajšieho roka asi 15- až 16 000 hektárov. Kukurica je stabilnou kultúrou a naši výrobcovia jej zostávajú verní a pre ňu sú tunajšie klimatické podmienky dobré. Mám vo zvyku hovoriť, že je toto kukuričné pásmo Európy, kde táto plodina dáva najlepšie výnosy za daných priaznivých podmienok, bez tej vlaňajšej extrémnej suchoty. Na území obce máme dobrých a známych výrobcov kukurice, ktorí sa tradične venujú pestovaniu tejto poľnohospodárskej kultúry a uplatňujú výnimočne dobré agrotechnické opatrenia,“ povedal M. Hric a doložil, že na základe predbežných údajov jarná sejba bude asi o 10 percent drahšia v porovnaní s minuloročnou, ktorá bola zvýšená o takých 20 percent.