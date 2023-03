K zdarnej akcii poľnohospodárov v Báčskom Petrovci uplynulý víkend prispelo nielen pekné slnečné počasie v piatok 24. a drobný dáždik v sobotu 25. marca. Vtedy sa v petrovskom chotári konala už 39. v poradí akcia rovnania poľných ciest.

Na výzvu Klubu poľnohospodárov, ako to robievajú už takmer štyri desaťročia, aj tohto roku petrovskí poľnohospodári spoločne vyrazili do chotára, aby si pred jarnými prácami urovnali cesty, a tým si ochránili mechanizáciu, za ktorú museli zaplatiť nie malé peniaze.

Už aj vrabce na streche vedia, že Petrovčania v Srbsku patria medzi pionierov tejto pre nich a ich stroje užitočnej aktivity. Aj podľa počtu účinkujúcich ďaleko prevyšujú ostatné prostredia, kde si ich dobrý príklad osvojili aj okolité prostredia. Aj tohto roku v piatok, ale predovšetkým v sobotu Petrovec žil touto akciou.

V piatok za pomoci bagrov naberali zeminu do vlečiek a následne zemou zasýpali najkritickejšie miesta v chotári, ktorú potom aj roztískali. Zúčastnilo sa tu zo 40 poľnohospodárov a v sobotu to bolo prinajmenej štvornásobne masovejšie. Keď k tomu pripočítame aj organizátorov, kuchárov a účastníčky pri obsluhe – ženy vedenia KP a aktivistky Spolku petrovských žien, tak ich v sobotu bolo aj do 250. Taká slušná „svadba“ sa zoskupila po akcii k spoločnému obedu.

Na traktoroch s prívesnými strojmi sa Petrovčania postretali na obvyklých miestach. Jedni na Jarmočnisku, iní zase na východoch z Petrovca, alebo pred jednotlivými časťami chotára: na Kulpínskom, Teleku, Šarlote. Za novosadským mostom pri Futockej ceste sa zoskupili skupiny pre Sejky, Drágovo a samotnú Futockú cestu, spoza Pontónového mosta skupiny sa rozbehli do Bodoňu, Rítu, na Lúky a Alpárskou cestou. Po skupinách v rade jeden za druhým od tých najsilnejších traktorov urovnávali dlhé kilometre petrovského chotára. Presne tak, ako to robievali v minulých rokoch.

Evidentná je aj zmena generácií účastníkov akcie. Tí niekdajší pionieri rovnania ciest buď už opustili tento svet, alebo prenechali účasť svojim deťom a neraz už aj vnukom, ktorí majú vôľu siať a sadiť do černozeme a mať nádej, že rok bude prajný a úroda hojná.

Možno teda konštatovať, že aj tohto roku pred jarnými prácami sa v Petrovci porovnali úvrate, aby si poľnohospodári zrýchlili a obľahčili nastávajúce práce v poli – sejbu, prípravu a ochranu rastlín. A robili to aj pre bezpečnejšiu a pohodlnejšiu jazdu týmito cestami.

Všetkých účastníkov po ukončenej akcii rovnania poľných ciest povolali do Klubu poľnohospodárov na spoločný obed. Ten prichystal osvedčený kuchár Vladimír Dudáš, ktorý so svojimi pomocníkmi od rána chystal dva veľké kotly fazuľovice.