Členovia Miestnej organizácie Zväzu postihnutých osôb v Starej Pazove sa pravidelne stretávajú trikrát do týždňa – v pondelok a vo štvrtok od 8.00 do 13.00 hodiny a v utorok od 17.00 do 19.00 hodiny. Vo farských priestoroch sa už dlhší čas stretáva skupinka mladých ľudí na dielňach, ktoré vedú Jarmila Havranová a Jarmila Baková. Stretnutí, ako hovoria, našich detí, sa zúčastňujú aj ich rodičia. Ku všetkým pristupujú s rovnakou láskou, bez žiadnych rozdielov a odlišností, v čom je aj najväčšia hodnota organizovania týchto dielní.

Dnes v predpoludňajších hodinách dielňu ručných prác navštívili deti z tamojšej PU Poletarac – staršia skupina detí celodenného pobytu s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré vedú vychovávateľky Miroslava Novačićová a Anna Hadríková.

Toto je ich prvá návšteva a ako povedala vychovávateľka Novačićová, s touto praxou budú pokračovať aj naďalej, aby deti čím lepšie spoznali tamojšie inštitúcie a ustanovizne, resp. združenia, ktoré pôsobia v ich meste. Zavítajú tam, kde to navrhnú deti so svojimi rodičmi, buď to bude galéria, knižnica alebo iné miesta.

„Deti chcú veľmi rady ísť na takéto návštevy a napr. vlani sme boli aj v Policajnej stanici a zavítali sme i medzi hasičov. Keď sa vrátime do našej triedy, vždy sa o tom aj rozprávame a deti svoje zážitky najčastejšie a najlepšie vyjadrujú na svojich výtvarných prácach. Vypracovávame si aj minimapy, ako sme sa na danú lokalitu dostali a vždy, keď si chceme na niečo spomenúť, upomína nás naša nástenka,“ povedala vychovávateľka Novačićová a doložila, že sa už aj k veľkonočným sviatkom pripravujú.

Podľa slov A. Hadríkovej dielne ručných prác týchto členov, ktorí zo starých kúskov látok za pomoci drevených rámikov tkajú originálne dielka, sa im zdali veľmi zaujímavé aj pre ich päťročné deti zo škôlky, ktoré sa skutočne s veľkou zvedavosťou pozerali na tieto ručné práce. Na obzore je aj ďalšia spolupráca, aby členovia tejto miestnej organizácie zavítali k nim do škôlky a aby deti so svojimi vychovávateľkami boli takí dobrí hostitelia, ako to boli dnešní členovia Miestnej organizácie Zväzu postihnutých osôb v Starej Pazove. Pazovských škôlkarov ručné práce veľmi zaujímajú a doma to najčastejšie robia so svojimi starými mamami. Vždy sa tešia i na výsledky svojich prác, lebo aj tieto tkané originálne dielka sú viacúčelové.

V mene tejto organizácie spokojnosťou z návštevy sa netajila ani J. Baková a doložila: „Naše deti sú zvyknuté na návštevy a veľmi sa tešili, že dnes mohli medzi sebou privítať aj tunajších škôlkarov. Všetci, ktorí nás chcú prísť navštíviť, sú vítaní.“

K blížiacim sa veľkonočným sviatkom v tejto miestnej organizácii majú naplánované dielne zhotovovania zajačikov z papiera a farbenie vajíčok.