Jarný salón obrazov slávnostne otvorili v sobotu v Galérii insitného umenia v Kovačici.

Svoje obrazy tu vystavujú: Pavel Cicka, Desa Petrovová-Morárová, Jozef Haviar, Marína Petríková, Ján Glózik, Juraj Lavroš, Nada Koreňová, Štefan Varga, Pavel Povolný-Juhás, Drago Terzić, Pavel Hajko, Pavel Ľavroš, Eva Husáriková, Mária Hlavatá, Anna Kotvášová, Anna Kňazovicová, Nataša Kňazovicová, Zuzana Vereská, Jano Žolnaj, Mária Vargová, Katarína Karlečíková a Anna Lenhartová.

Slova sa ujala aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá výstavu aj otvorila.

Jarný salón bude otvorený do konca apríla každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny okrem pondelka, ako aj počas víkendu od 10.00 do 15.00 a je aj predajného charakteru.

Alexandra Čížiková