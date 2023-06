Z množstva športových udalostí v aktuálnom období vysúvame aj Juniorské hádzanárske majstrovstvá sveta, ktoré v týchto dňoch prebiehajú v Grécku a v Nemecku. Turnaj sa začal ešte pred necelým týždňom a zatiaľ sú za nami zápasy základnej skupinovej fázy, ako aj prvé duely druhého kola.

V dobrej pozícii je aj naša juniorská reprezentácia, ktorá práve dnes v Aténach zohrá rozhodujúci zápas v boji o štvrťfinále a rivalom bude práve hostiteľ Grécko. Gréci síce ešte šancu na postup majú, ale ich prípadný postup závisí od toho, ako pochodia proti Srbsku, ale aj od toho, ako sa skončí duel medzi Islandom a Egyptom. Ide o ďalšie stretnutie našej skupiny, v ktorej štvrťfinále takmer iste má zabezpečené Island. S ohľadom na to, že o poradí budú rozhodovať vzájomné stretnutia, Islanďania musia dosiahnuť pozitívny výsledok proti Egyptu, čo znamená, že potrebujú aspoň jeden bod.

Zdá sa, že je situácia komplikovaná, ale všetko bude jasné po večerných dueloch.

Stretnutie Srbsko – Grécko nasleduje po zápase Island – Egypt, takže naši budú mať pred sebou jasnú situáciu a sami budú rozhodovať o svojom osude.

Inak, v základnej skupine naši presvedčivo zdolali Čile a Maroko, kým sme proti Islandu prehrali.

Našťastie, situáciu možno zachrániť a naša selekciu naozaj má reálnu šancu zahrať si vo štvrťfinále majstrovstiev sveta.

Účastníci štvrťfinále

Zatiaľ je jasné a známe, že si túto fázu vybojovali štyri reprezentácie, medzi ktorými aj najpríjemnejšie prekvapenie turnaja, Faerské ostrovy. Ostrovská selekcia v skupine najprv zdolala Angolu a Japonsko, a potom nečakane prekonala aj Španielsko. Tak s maximálnym výkonom postúpili do druhého kola v ktorom potom triumfovali aj proti Brazílii a aj definitívne si vybojovali miesto vo štvrťfinále. Je to prekvapenie, lebo táto malá krajina sa tak zapísala na hádzanársku mapu a zasluhuje si rešpekt. Dokonca aj seniorská selekcia Faerských ostrovov si po prvýkrát v dejinách nedávno vybojovala postup do Majstrovstiev Európy, ktoré sa v januári hrať budú v Nemecku. Uzavierame, že sa tento šport teší popularite a za tým sú potom aj pekné výsledky.

Na juniorskom šampionáte sveta už teraz sú vo štvrťfinále aj Nemecko, Chorvátsko a Portugalsko, zatiaľ čo sú nečakane eliminované silné hádzanárske krajiny, ako napríklad spomenuté Španielsko, tiež Francúzsko, ako aj Slovinsko. V nepríjemnej situácii sú aj Dánsko a Švédsko a jedna z týchto dvoch selekcií zostane bez postupu do Ďalšieho kola.

Ako sme spomenuli, Srbsko rozhodujúci zápas zohrá s hostiteľom Gréckom. Naši sú favoritom a objektívne lepšou reprezentáciou, kým je náskok domácej palubovky na gréckej strane. Naši po neúspechu proti Islandu v základnej skupine v druhej fáze porazili Egypt a tak zostali v konkurencii. Pre našu hádzanú by bolo veľmi pozitívne keby sa juniori kvalifikovali do štvrťfinále, tak pre mladšie kategórie, ako aj pre ich starších kolegov.

Predchádzajúci turnaj pre našich juniorov nebol veľmi úspešný. Hralo sa síce v inom formáte, takže naša selekcia ako štvrtá postúpila zo základnej skupiny a potom bolo eliminovaná už v osemfinále, proti Egyptu. Obsadené bolo skromné 14. miesto, ale už teraz sa dá poriadne posunúť. V roku 2021 juniorské majstrovstvá sveta vystali pre pandémiu a teraz sa znovu hrá.

V tejto konkurencii je najúspešnejší niekdajší Sovietsky zväz s piatimi titulmi, nasledujú Dánsko, Švédsko a niekdajšia Juhoslávia s tromi titulmi. Samostatné Srbsko nedosiahlo úctyhodný výkon, najlepšie bolo desiate miesto z roku 2013.