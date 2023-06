Hložianske združenia občanov spoločnými silami sa aj tohto roku v sobotu 24. júna podujali zorganizovať pravidelnú aktivitu vo svojej dedine pomenovanú Deň Dunaja. Tohto roku sa niesla v znamení hesla Vráťme Dunaju blankyt neba. Spoločne ju organizovali Združenie ekológov Ekos z Hložian, Združenie výtvarných umelcov Hložianska paleta a Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) Hložany.

Všetko sa malo diať na hložianskom nábreží Dunaja, ale iba niekoľko dní predtým sa stala ekologická katastrofa na tejto európskej rieke, keď 19. júna na Dunaji vedľa Čelareva z bulharskej lode vytieklo viac desiatok tisíc litrov nafty. Obecná správa Obce Báčsky Petrovec vydala vyhlásenie pre verejnosť, v ktorej uvádzajú, že je dunajská voda pri Hložanoch znečistená a nevhodná na kúpanie.

Združenie ekológov Ekos po tomto nemilom skutku oznámilo, že vyjadruje revolt, ako sa znečisťuje príroda, takže si Deň Dunaja budú pripomínať v strede Hložian a nie na samotnom Dunaji, lebo je to proti ich zásadám, nebudú robiť program v znečistenom prostredí, lebo sú zástancovia zdravého a čistého prostredia a apelujú na vedenie obce, aby sa pričinilo o to, aby patričné služby očistili vyliatu naftu.

Náplň tohtoročného Dňa Dunaja tvorili žiacky a mládežnícky výtvarný tábor s témou znečistenia okolia, kde tvorili mladí výtvarníci z Hložian, Báčskeho Petrovca a zo Selenče. Zároveň svoje výtvarné vlohy predovšetkým inšpirované Dunajom a jeho okolím na plátno preniesli aj účastníci výtvarného tábora. Tuná sme navštívili prihlásených umelcov z Hložian, Báčskeho Petrovca, Čelareva, Báčskej Palanky a zo Selenče. Na nich dozerali a mladých nádejných umelcov usmerňovali Karol Bartoš a Ondrej Zahorec.

Namiesto plánovanej súťaže v love rýb členky Združenia Ekos v čele s predsedníčkou Zuzanou Kukučkovou vytvorili kvetinové aranžmány z kvetín, rastlín a listov, ktoré si nazbierali na nábreží Dunaja. Tejto dielne sa zúčastnili: Anna Turanová, Viera Turčanová, Vesna Murtínová a Jaroslava Eliášová.

Hoci tohto roku vystala ekologická prechádzka po nábreží Dunaja a primeraný program venovaný Dunaju, predsa sme odišli na vlastné oči a nos presvedčiť sa, ako zapácha voda Dunaja a ako je po nedávnom požiari v areáli tamojšej čárdy Ivanova konoba teraz tam všetko zdevastované.

Inak Medzinárodný Deň Dunaja sa oslavuje každoročne 29. júna od roku 2004. Tento sviatok podporuje Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a Európska únia.

„Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja so sídlom vo Viedni a pri príležitosti 10. výročia podpisovania dohody o spolupráci podunajských štátov pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja roku 2004 vyhlásila 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky, s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť. Už celé desaťročie sa krajiny, 18 až 20, zapájajú do rozličných úkonov, s cieľom starostlivosti o rieku a jej okolie. Časťou tohto veľkého riečneho festivalu na svete sú aj Hložany, ktoré stáročia žijú Dunajom. Starostlivosť o túto spoločnú veľkú rieku, ktorá napája, živí, sýti a spája národy, tradície a kultúry či osemdesiatmiliónovú populáciu je v novej dobe ešte výraznejšia. Dunaj je ohrozený znečisťovaním a odumieraním rýb a celého dunajského ekosystému. Tu sa pripájame k celej uvedomelej environmentálnej sieti ako časť dunajskej stratégie,“ objasnila nám to Viera Turčanová.