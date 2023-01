Členovia Slovenského divadla VHV Stará Pazova, ktoré pôsobí v rámci SKUS hrdinu Janka Čmelíka, si na Hromnice 2. februára pripomenú 120. výročie divadla. Dávneho roku 1903 v Starej Pazove bolo zahrané prvé divadelné predstavenie v slovenskej reči Testiná do domu – spokojnosť von z domu.

Na novú divadelnú sezónu pazovskí herci aktívne chystajú divadelné predstavenie Miloša Nikolića Kováči v réžii Alexandra Baka, s ktorým sme sa aj porozprávali, ako prebiehajú skúšky a kedy je naplánovaná premiéra tohto predstavenia.

„Na novom prestavení v SDVHV sme začali pracovať ešte vlani s nádejou, že ho dokončíme do konca roka. To sa však nestalo, lebo zo štyroch hercov dvaja nám boli profesionálne angažovaní niekoľko mesiacov mimo Starej Pazovy. Hoci sme sa dopracovali k tej záverečnej, fáze ešte stále potrebujeme čas na skúšky pred premiérovým vystúpením. Zatiaľ je to otázne, či nové divadelné predstavenie bude zahrané presne k dňu tohto výročia, ale pred milovníkmi divadla určite vystúpime vo februári,“ zdôraznil režisér Bako.

Ide o malú scénu, príliš náročné a textom bohaté predstavenie. Ako povedal Bako, toto predstavenie bolo hrané i na profesionálnych scénach tak v našej krajine, ako aj na Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, aj niektoré ochotnícke súbory ho hrali na tunajších festivaloch, podávajúc predlohu na rozličné prístupy.

„V predstavení, ktoré je žánrovo zaradené do komédie, hrajú štyria herci a sú to azda tí najlepší, ktorých máme toho času v Pazove: Janko Šarkézy, Zdenko Kožík, Igor Piskla a po dlhšom čase sa nám opäť do divadla, na naše potešenie, vrátila Marína Baková. Dopísal som ešte jednu rolu a tú stvárňujem ja,“ povedal Bako a doložil, že aj napriek tomu, že súbor nie je početní, herci majú veľmi zaujímavý a príliš ťažký text.

„Predstavenie je poučné a komické a chcem pevne veriť, že osloví obecenstvo,“ uzaviera náš spolubesedník.