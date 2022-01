Súbeh na výber videopráce na tému Národnostné menšiny – voľakedy a dnes sa uskutočnil aj v minulom roku. Prvú cenu získala Klára Fitošová zo Starej Pazovy.

Fórum pre edukáciu, spoluprácu, afirmáciu a podporu občianskej spoločnosti Nový Sad v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, vypísal súbeh na výber videopráce na tému Národnostné menšiny – voľakedy a dnes. Právo účasti mali žiaci stredných škôl z AP Vojvodiny. Na súbeh sa podával materiál vo forme krátkej videoformy (animácia, film, klip, prezentácia a iné podoby videoformy) v trvaní 1 až 10 minút, ktorý sa zaoberá zadanou témou.

Slávnostné udelenie odmien najúspešnejším žiakom v rámci projektu Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine sa konalo v Novom Sade, na sklonku minulého roku. Podľa rozhodnutia súbehovej komisie prvú cenu získala Klára Fitošová zo Starej Pazovy, žiačka Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove za prácu Obyčaje v Pazove. Jej sa za odmenu dostal mobilný telefón. Najúspešnejším žiakom v Pokrajinskej vláde odmeny udelili Milina Chrťanová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a Dr. Ida Kaboková, predsedníčka Správnej rady FESAP.

Klára sa na súbehu zúčastnila s videoprácou Obyčaje v Pazove a potrebovala dosť času na výber samotného materiálu. So zámerom zhotoviť čím lepší celok, montáž robila s kamarátkou Emíliou Faragovou. Nebolo im to ťažké, lebo to nerobili po prvý raz.

„Najprv som na našom YouTube kanáli Pazovské obyčaje pozerala, ktoré obyčaje budem spracovať. Po výbere materiálu som napísala aj krátky sprievodný text za každú obyčaj, o ktorej som potom rozprávala. Montážou sme do videa pridali aj hudbu a fotografie,“ pripomenula Fitošová, ktorá sa o súťaži dozvedela od profesorky slovenského jazyka a literatúry Vladislavy Havranovej.

Táto všestranne talentová dievčina je aj aktívnou členkou tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Tancuje už 11 rokov a jej veľkou záľubou je i staropazovská slovenská ľudová hudba.

Pri nahrávaní YouTube kanálu Pazovské obyčaje Klára najviac spolupracuje s kamarátmi a mamou, ktorá všetko usilovne nahráva. Svorne v tejto práci plánujú aj naďalej pokračovať.