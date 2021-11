Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch 8. – 12. novembra bola zaznamenaná stabilná cena pšenice, no cena kukurice a sóje bola pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom nižšia. Tovarový obrat bol nižší o 24,14 % a finančný obrat o 20,15 %.

V uvedenom období sa najviac obchodovalo s pšenicou. Začiatkom týždňa schválila vláda Srbska na návrh Ministerstva obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií vyhlášku o povinnej výrobe a predaji chleba vyrobeného z múky T-500, ktorou sa stanovuje maloobchodná cena chleba tohto typu na maximálne 46 dinárov v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Plánovaná je intervencia z komoditných zásob v množstve 30-tisíc ton múky. Burzové kontrakty pri parite FCA boli uzavreté za cenu 31,00 din./kg bez DPH s doložkou grátis lager do 31. decembra, alebo 32,10 din./kg pri parite CPT s dodaním tovaru od 15. do 31. januára 2022. Rast ceny tejto obilniny bol zaznamenaný aj na Euronexte, čo ovplyvnilo aj cenu na domácom trhu. Dopyt bol intenzívnejší a koncom týždňa bol kontrakt uzavretý v cenovej hladine 31,50 din./kg bez DPH s prevzatím do 31. 12. Priemerná cena bola 31,03 din./kg bez DPH (34,13 s DPH).

Na rozdiel od predchádzajúceho týždňa, keď bol nákup kukurice intenzívnejší, došlo v tomto týždni k zníženej aktivite účastníkov komoditnej burzy. Svedčí o tom aj skutočnosť, že boli uzavreté len dve kúpne a predajné zmluvy na promptné dodanie v cenovej hladine 26,30 din./kg bez DPH (28,93 din./kg s DPH), čo bola aj priemerná cena. Ponuky v rovnakej cenovej hladine s doložkou gratis lager sa v závere týždňa nestretli s adekvátnym ohlasom na dopyt, čo svedčí o poklese jej ceny. Kukurica so zvýšeným percentom vlhkosti (do 18 %) sa obchodovala za 23,80 din./kg bez DPH.

Cena sóje pokračovala v klesajúcom trende. Absencia dopytu naďalej ovplyvňuje pokles ceny tejto olejniny, ktorý bol badateľný už v predchádzajúcom mesiaci. Burzové kontrakty na FCA parite boli uzavreté v cenovom rozpätí od 72,00 do 72,30 din./kg bez DPH, pričom kontrakt na CPT bol realizovaný v cene 72,40 din./kg bez DPH. Priemerná obchodná cena bola 72,09 din./kg bez DPH (79,29 din./kg s DPH). V porovnaní s predchádzajúcimi porovnávacími údajmi je cena nižšia o 3,02 %.