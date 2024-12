Včera večer od 17. hodiny na potešenie najmladších vo svojej štvrtej pracovnej sezóne svoje brány otvorilo klzisko Mrazograd na ihriskách základnej školy v Báčskom Petrovci. Otváracie hodiny klziska sú od 10. do 15. hodiny a popoludní od 17. do 22. hodiny.

Po prvýkrát v Petrovci klzisko oficiálne otvorili 31. decembra 2021, a to pred pomníkom na Námestí slobody. Potom sa prevádzka klziska konala asi do marca 2022. Vtedy sa uvádzalo, že cieľom montovania klziska je, aby deti aj týmto spôsobom odpútali od počítačov, aby zažili zimné radovánky v najkrajšom svetle a prázdninové dni trávili na čerstvom vzduchu a za zábavou nemuseli cestovať do Nového Sadu.

Bol to darček lokálnej samosprávy, ktorá vyčlenila peniaze na tento čin všetkým občanom k novoročným sviatkom a prázdninám. Toto zimné klzisko sa ponúkalo občanom Báčskopetrovskej obce zdarma: aj klzisko, aj prenájom korčúľ.

Na rovnakom mieste v strede Petrovca klzisko pracovalo aj v ďalšom roku, teda od decembra 2022.

Vlani toto klzisko presunuli do areálu športových ihrísk poza Základnú školu Jána Čajaka a tohto roku ho tuná nainštalovali na rovnakom mieste.