Do 2. marca si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť novú expozíciu v staropazovskej Galérii Miry Brtkovej. Tentoraz sa tam predstavuje Zlatenko Zlaja Kuzminac zo Sriemskej Mitrovice.

Otvorenie výstavy Kocka je hodená bolo v pondelok 14. februára a o jeho tvorbe sa zmienil tamojší akademický maliar Marjan Karavla, odborný spolupracovník Strediska pre kultúru Stará Pazova pre výtvarné umenie, ktorý ju aj slávnostne otvoril. Výstava pozostáva z 10 obrazov a 15 sôch, ktoré sú zhotovené kombinovanou technikou.

Zlatenko Kuzminac sa umením zaoberá od strednej školy a doteraz mal viacero samostatných a kolektívnych výstav. Je členom Výtvarného združenia Dunav v Zemune a v Starej Pazove vystavuje svoje diela po prvý raz. Podľa slov M. Karavlu autor má veľký talent a tvorivý temperament a ďalej na vernisáži povedal: „Vlastní silné pocity k životu, ktoré sú aj jeho motiváciou k tvorbe. Keď pozorujeme jeho sochy a objekty z dreva, na prvý pohľad rozoznávame tvary, ktoré vytvorila sama príroda, ale on ich potom so svojimi zásahmi a ideami ďalej mení. On je zberateľom, ktorý so svojimi životnými skúsenosťami túži iba po pozitívnom. V jeho dielach z dreva, v ktorých kombinuje aj iné materiály, predstavuje poetickosť, ktorá na jeden expresívny spôsob vplýva na pozorovateľa a nenecháva ho ľahostajným“.

Výstava má zaujímavý názov Kocky sú hodené, podľa výroku slávneho rímskeho generála Caesara. V otváracom programe Karavla prečítal aj rovnomennú báseň, ktorú napísal Nenad Glišić, srbský spisovateľ.

Zlatenko Zlaja Kuzminac (zľava) a Marjan Karavla

Autorove diela na výstave