V Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Slávnostnej sieni včera zasadala Komisia pre školstvo a vzdelávanie – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu. Na pôde gymnázia ich privítala ú. r. Vieroslava Struhárová.

V poradí 8. zasadnutie spomenutej komisie otvorili Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Pavol Hlásznik, predseda komisie.

O aktivitách ÚSŽZ na podporu aktivít v oblasti národného školstva, dotáciách, vykonávajúcom pláne hovoril P. Prochácka, ktorý pripomenul, že sa komisia znovu stretla po 7 mesiacoch, ale teraz tie zasadnutia už budú pravidelné (po období koronavírusu). Medzi členov komisie na zasadnutí privítali profesorku Tatianu Naďovú z Pivnice. Po úvodných slovách sa prítomným prihovorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a popriala im úspešnú prácu.

V príhovore P. Prochácka pripomenul, že sa zasadzujú za podporu škôl v teréne, čo sa vzťahuje na rekonštrukcie škôl, budovanie kabinetov, ako bol aj kabinet informatiky v GJK v Petrovci.

O táboroch ÚSŽZ pre krajanské deti v lete 2023 a o vyhodnotení súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko informácie prítomným podala Katarína Baranyaiová z ÚSŽZ. V programe pre deti – letné tábory, ktoré usporiada Univerzita Mateja Bela, budú tohto leta 4 turnusy, majú prihlásené 250 – 300 detí, teda ten počet narastá, záujem sa zvyšuje a teraz je proces prípravy na letné ábory aktuálny.

Do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, zaslaných bolo 90 prác a priali by si ich aj viac. Vyhodnotenie bolo ťažké, lebo boli krásne a vydarené práce. Priali by si usporiadať aj stretnutie so živými spisovateľmi na udeľovaní odmien za práce v 31. ročníku súťaže tohto roku.

Videoprezentáciu učebníc Aha slovenčina! v rámci projektu Slovenčina pre cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov predniesla Alona Kurotová. Kurz usporadúva tím zložený z 30 ľudí. Cieľom je zvýšenie kvality slovenčiny a pomoc deťom cudzincov. Na Slovensku sú kvalitné učebnice pre deti a kurzy pre učiteľov.

V druhej časti zasadnutia po obednej prestávke nasledovala diskusia účastníkov o aktuálnych otázkach a podnetoch týkajúcich sa oblasti podpory rozvoja národného školstva. A nakoniec formulácia záverov – odporúčaní zo zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu.