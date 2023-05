Rastie takmer všade a všade jej je dostatok. Reč je o žihľave, ktorá pod pŕhlivým povrchom buriny skrýva skvelé liečivé účinky. Obsahuje vitamín B a C, triesloviny, sérotonín, kyselinu kremičitú, železo, horčík a vápnik.

Používa sa pri liečbe chudokrvnosti, zápaloch močových ciest, pri menštruačných kŕčoch, vďaka tomu, že doplňuje železo v krvi. Dokáže detoxikovať organizmus a podporiť metabolizmus. Je vhodná aj pre cukrovkárov a ľudí, ktorí majú problém s krvným tlakom. Dokáže pomôcť aj pri kašli a ženy si pochvaľujú jej účinky aj na vlasy, pleť a nechty.

Zdravotné benefity žihľavy

– Podporuje obranyschopnosť, chráni bunky, detoxikuje organizmus.

– Odbúrava toxíny, prevencia vzniku rakoviny.

– Prečisťuje a podporuje tvorbu krvi, mierne riedi krv.

– Prevencia proti anémii a krvným zrazeninám.

– Podporuje trávenie, vyprázdňovanie, prečisťuje tráviaci trakt.

– Podporuje vylučovanie žlče a zvyšuje chuť do jedla.

– Podporuje hojenie rán, kožných ochorení.

– Výrazne podporuje rast vlasov, eliminuje lupiny, lepší lesk vlasov.

– Odstraňuje kašeľ, hlieny.

– Podporuje čisté dýchanie, zdravé hlasivky.

– Podporuje funkciu srdca, pevné cievy.

– Prečisťuje od tuku, normalizuje krvný tlak a hladinu cukru v krvi, prevencia vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

– Má močopudné účinky, odvodňuje organizmus, prečistí obličky, močové cesty a podporí aj funkciu pečene.

– Odstraňuje bolesti kĺbov, migrény, svalov.

– Prevencia alebo liečenie reumy.

Žihľavu by nemali konzumovať tehotné a dojčiace ženy, pretože môže riediť krv.

Vyhnúť by sa jej mali aj ľudia, ktorí sú na ňu alergickí alebo precitlivení, či ľudia s nízkym tlakom.

Výroba domáceho žihľavového sirupu

Postup prípravy:

Potrebujeme aspoň 40 – 50 kusov žihľavy – zbierame iba jej nadzemnú časť s lístkami. Jemne ju opláchneme a vložíme do väčšej nádoby s vodou. Pridáme k nej 5 – 6 citrónov nakrájaných na krúžky. Zmes necháme 24 hodín lúhovať.

Na druhý deň tekutinu poriadne premiešame a scedíme do druhej nádoby. Pridáme do nej 200 až 300 gramov medu alebo cukru podľa chuti. Následne necháme zmes ďalší deň odležať, pričom tekutinu aspoň raz denne pomiešame, aby sa cukor či med dobre rozpustili. Napokon sirup prelejeme do pripravených čistých nádob, ktoré budeme skladovať v chladničke. Sirup odporúčame spotrebovať do dvoch až troch mesiacov. Pokiaľ si liečivé účinky žihľavy chcete vychutnať dlhšie, nechajte vysušiť listy a pripravujte si z nej liečivý čaj.

Zdroj: napalete.sk