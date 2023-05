Tohtoročné Novosadské divadelné hry priniesli na javisko Divadla mladých atraktívny program, zložený z najlepších európskych predstavení pre deti a mládež. Na tému tohto medzinárodného festivalu rozprávali sme sa s jeho selektorom a riaditeľom Mihajlom Nestorovićom.

Ako a kedy vznikla idea o založení festivalu Novosadské divadelné hry?

– V Divadle mladých už roky predtým jestvovala idea o jednom našom festivale. Keď som prišiel pracovať do tejto ustanovizne, urobil som elaborát o tom, ako by taký festival mal vlastne vyzerať. Nový Sad bol vlani Európskym hlavným mestom kultúry a ja som ten môj elaborát predstavil v podobe programu Divadla mladých, v rámci ktorého bolo založenie jedinečného festivalu v našej krajine. Tak vznikli Novosadské divadelné hry ako medzinárodný festival profesionálnych divadelných predstavení pre deti a mládež. Na vlaňajšom prvom festivale sme mali 9 hosťujúcich predstavení a v tomto roku ich máme už 11, čo svedčí o vývine festivalu. Je to aj naším záväzkom, posúvať úroveň festivalu čoraz vyššie.

V rámci tohtoročného festivalu hosťovali atraktívne a kvalitné predstavenia. Uviedli by ste nejaké zaujímavosti alebo kuriozity?

– Vlani sme sa snažili priviesť na festival najviac oceňované predstavenia. V tomto roku je koncepcia trochu inakšia, ale v každom prípade hlavným kritériom zostáva kvalita. Kuriozitou je napríklad účasť berlínskeho divadelného súboru Merlin, ktorý je príliš ťažko dostať na hociktorý festival a nám sa to podarilo. Taktiež izraelský súbor z Tel Avivu. Tieto súbory sú totiž veľmi hľadané a nie je jednoducho získať ich účasť. Ale aj všetky iné predstavenia na festivale možno odporučiť ako vynikajúce. Naším cieľom je, aby sa Novosadské divadelné hry stali skutočným brandom mesta a aby sa postupne stali jedným z najlepších festivalov tohto druhu v Európe.

Tohtoročné Novosadské divadelné hry sa uskutočnili v špecifickom období po tragických udalostiach, ktoré zasiahli celú spoločnosť, a osobitne mladšie generácie. Priniesol tohtoročný festival v tom zmysle nejaký osobitný odkaz?

– V tomto období nemožno usporadúvať podujatia bez toho, aby sme sa neobhliadli za nedávnymi tragickými udalosťami. Z tohtoročného festivalu sme z programu vyradili zábavné a hudobné časti, lebo nebola chvíľa na taký program. Boli určité poznámky a otázky prečo sme sa rozhodli usporiadať festival v tomto období. Myslím si, že divadlá netreba zatvárať, treba ich práve otvoriť a chodievať do divadla s deťmi. Lebo divadlo nie je štandardným miestom na zábavu, divadlo má inakšiu funkciu v spoločnosti. Našou misiou je edukovať deti a mladých ľudí, správne ich usmerňovať a poukazovať im na tie pravé hodnoty v kultúre a umení.

V rámci festivalu ako sprievodné programy boli usporiadané Okrúhle stoly mladých kritikov. Kto sú vlastne títo mladí kritici a v akej podobe sa usporiadali tieto okrúhle stoly?

– Aj touto časťou programu sa odlišujeme od väčšiny iných festivalov. S cieľom vyhnúť sa monotónnej podobe okrúhlych stolov, usporiadali sme diskusie s mladými kritikmi, čiže deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sú vlastne členmi drámskeho štúdia Divadla mladých. Práve tieto deti sledujú predstavenia a potom vyjadrujú vlastné kritické mienky o nich. Je to súčasťou koncepcie našej ustanovizne, aby sa tu stretávali mladí, aby sa neustále hrali divadlá na viacerých scénach.

Ako by ste ohodnotili tohtoročný priebeh Novosadských divadelných hier a ako sa pozeráte na budúcnosť tohto festivalu?

– Ak je sieň zaplnená počas zahraničných predstavení (napr. zo Slovinska) hraných v jazykoch, s ktorými sa naše deti nestretávajú často vo svojom okolí, znamená to, že tunajší mladí ľudia jednoducho majú radi takéto divadelné predstavenia. Jazykové bariéry v tomto prípade nepredstavujú žiadny problém a to tiež znamená, že náš festival má budúcnosť.