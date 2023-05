Len jeden večerný kúpeľ s esenciálnymi olejmi vám môže uvoľniť stres nahromadený počas týždňa. A nielen to. Vyživuje kožu a pomáha vylúčiť jedy z tela. Čo by ste si priali viac.

Ak nemáte možnosť dovoliť si odchod do kúpeľného centra, raz týždenne môžete potešiť svoje telo a dušu kúpeľom s éterickými olejmi – odstránia stres, uvoľnia vyčerpané svaly, vyživujú a starajú sa o pokožku. Ponúkame vám recept na tri rozličné kúpele, a predtým ako pristúpite k ním, prečítajte si návod, ako pripravíte pre seba najlepší pôžitok.

Najprv krátko o teplote vody, v ktorej sa kúpete – musí byť medzi 29 a 34 stupňov Celzia. Teplejšia voda sa neodporúča, lebo dodatočne vyčerpáva telo, a to vám netreba.

Musíte vedieť, že ani jeden olej sa neroztopí vo vode. Preto je najlepšie, aby ste ho vymiešali s olivovým mliekom. Pomer je 30 kvapiek oleja do dcl mlieka, keď sa zjednotí, len vtedy ide do vane naplnenej vodou.

Pred kúpeľom sa osprchujte, aby ste odstránili nečistoty z pokožky a urobte si píling. Tak sa zahrejete a pripravte krvné cievy na teplý kúpeľ.

Medový kúpeľ na suchú kožu

Vymiešajte tri žĺtky s tromi lyžicami olivového oleja a pomaly miešajúc pridajte pohárik smotany a dve lyžičky medu. Zmes masírujte na telo a tvár, môžete aj na vlasy, počkajte desať minút. Potom sa potopte do vane s teplou vodou. Po 20 minútach masírujte pokožku rukavicou z lufy, pokiaľ masku celkom neodstránite z tela. Vyjdite z vane, rýchlo sa osprchujte vlažnou vodou a utrite sa.

Slaný kúpeľ pre mastnú kožu

Pomiešajte dve hrste sódy (sóda bikarbóna) a morskej soli. Potom uvarte mätový čaj a rozmarín. Posaďte sa do vane a osprchujte sa. Potom rukavicu z lufy namočte najprv do čaju, a potom do zmesi sódy a morskej soli, a vymasírujte telo. Potom naplňte vaňu vlažnou vodou a užite si to dvadsať minút. Napokon sa vyutierajte a natrite telo pleťovou vodou pre mastnú pleť.

Štipľavý kúpeľ na zimu

Štipľavé papričky zrýchľujú cirkuláciu a posilňujú krvné cievy, takže sú ideálnou prísadou do kúpeľov na zahriatie a prekrvenie tela. Do vody dajte dve plné lyžice mletej štipľavej papriky, ale dbajte, aby teplota vody nebola vyššia ako 28 stupňov a ochráňte si oči. Keď si ľahnete do vane, pomaly sa masírujte ako by ste zvýšili účinok kúpeľa na cirkuláciu. Začnite masírovať od členkov, pokračujte pozdĺž listov a k bedrám. Zostaňte vo vani najviac 10 minút, a potom sa utrite energickými pohybmi zdola nahor.

