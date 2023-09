Tradičné podujatie Dni európskeho dedičstva – Dni Báča začali sa v piatok 8. septembra a to veľkolepým koncertom. Skutočne premysleným obsahom a repertoárom na koncerte duchovnej hudby dôraz bol na oslave 20. výročia spomenutého tradičného podujatia Dni európskeho dedičstva – Dni Báča, ako i okrúhlych 30 rokov pôsobenia Komorného zboru Zvony zo Selenče.

Na tomto koncerte okrem jubilujúceho zboru Zvony vystúpili aj: Orchester Základnej školy Jána Kollára a Komorného zboru Zvony zo Selenče, Komorný zbor Nádeje z Pivnice, Združenie svätého Savu z Vajsky, Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca a vokálno-inštrumentálne dueto Sestry Kovačevové z Bođanov. Úspechu a majestátnosti koncertu prispel i priestor, kde koncert prebiehal – Františkánsky kláštor v Báči.

Po tomto skvelom hudobnom podujatí smelo môžeme konštatovať, že vďaka výnimočným spevákom, hudobníkom – tak dorastajúcim generáciám, ako i skúseným interpretom – ale aj ich vedúcim a dirigentom a v súhre s vďačným obecenstvom bola to dôstojná oslava spomenutých jubileí.

Hostiteľom bol jubilujúci selenčský Komorný zbor Zvony so svojím vedúcim Dr. Jurajom Súdim, ktorý sa i tentoraz postaral, aby niektoré hudobné čísla odzneli v prednese združených tu prítomných umeleckých telies.

Celý tohtoročný tradičný program v Báči sa nesie pod názvom Živé dedičstvo a spolu so sprievodnými podujatiami bude prebiehať aj počas ďalších víkendov a to až do soboty 23. septembra.