Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine podobne ako vlani aj teraz na sklonku roka organizovala koncert. Uskutočnil sa v sobotu večer 7. decembra v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

Koncert pomenovaný V objatí múz bol venovaný slovenským vojvodinským interpretom a predovšetkým známemu virtuózovi na harmonike Ondrejovi Maglovskému, ktorý v tomto roku oslavuje jubileum, čiže 60 rokov, čo sa začal zdokonaľovať v hre na akordeóne.

Koncert obsahoval maestrove skladateľské výtvory a bolo to aj dojímavé, účastníci a Maglovský na harmonike boli takí skvelí, že nejeden z tej siene v sobotu večer vychádzal uplakaný a dojatý z umeleckého zážitku a z toho, čo vlastne za tú hodinu prežíval. A tak im tento večierok zostane navždy zapísaný v srdci.

„Situácia mýtotvorná: Ondrej Maglovský si pružne, rezko opáše harmoniku. Obopne si ju okolo hrude. Je to gravitačný bod sveta a všetko sa v tej chvíli tlačí na svoje miesto. Keď ju roztiahne naširoko a vylúdi akordy, je to jeden z najvyšších vrcholových bodov nášho života, keď sme skutočne živí! Vyjadrujeme dnes večer vďakyvzdanie božskému labyrintu príčin a následkov za Ondreja Maglovského. Za osobnosť – inštitúciu, za tento nacionálny skvost nášho umenia a kultúry. Ale nepatrí len nám. Nezmerkantilizovaný. Všade ho je plno. Na vyšších pódiách, ale aj bez fanfár, pri pospolitosti. Spĺňa si svoju službu. Je predsa akordeónový virtuóz, skladateľ, autor piesní, hudobný redaktor, člen a vedúci viacerých hudobných orchestrov tak v Srbsku, ako aj v Rumunsku a na Slovensku, umelecký vedúci speváckych skupín a spolkový činiteľ. Nositeľ Ceny Pro cultura Slovaca za rok 2022.“

Z pera scenáristky Annamárie Boldockej-Grbićovej a hlasom moderátorky programu Viery Dorčovej-Babiakovej zaznelo i to, že hudba je hlbokým prejavom vďačnosti a ľudskosti. Ondrej Maglovský, známy ako maestro, je akordeónový virtuóz, skladateľ a redaktor, sa stal symbolom slovenského hudobného dedičstva v Srbsku, Rumunsku a na Slovensku.

V programe V objatí múz účinkovali miešaná spevácka skupina KUS Petrovská družina a miešaná spevácka skupina SKUS Pivnica, ako aj sólisti Miroslav Hemela, Jozef Pavlov a Anna Berédiová. Prítomní si pozreli aj videonahrávky: francúzsky šansón, kde vystúpili Ondrej Maglovský & Bački medaljoni a z koncertu Đorđa Balaševića, kde na harmonike hral v orchestri Panonska mornarica. A na záver aj nahrávku z programu Od Dunaja hlbokiho…

Zo životopisu uvádzame, že Ondrej Maglovský sa narodil 13. októbra 1957 v Kulpíne. Paralelne so základnou školou v rodisku zakončil aj základnú hudobnú školu. Roku 1972 v Novom Sade absolvoval Strednú hudobnú školu Isidora Bajića (inštrumentálny a teoretický smer). Roku 1976 v štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Novom Sade, na Fakulte hudobného umenia – odbor hudobná pedagogika. Rozhodol sa pre akordeón a patrí medzi špičkových akordeonistov v našich končinách. Prvým jeho zamestnávateľom v 80. rokoch bola hudobná redakcia Novosadského rozhlasu, v ktorej zotrval ako hudobný redaktor programov v slovenskej reči dodnes a odkiaľ v októbri 2022 odchádza do zaslúženého dôchodku.

Ako člen orchestra Bački medaljoni od roku 1987 vystupoval v Novom Sade s poprednými spevákmi srbskej hudobnej scény. Následne to bola spolupráca so známou skupinou Garavi sokak, potom nasledovala spolupráca so skupinou Absolutno romantično, aby už natrvalo zakotvil v orchestri Panonska mornarica speváka Đorđeho Balaševića, s ktorým absolvoval veľa zahraničných zájazdov a vystúpení. Ondrej Maglovský sa od včasnej mladosti zapájal do kultúrno-umeleckého života rodného Kulpína, ale aj Petrovca, Nového Sadu, Kysáča, Jánošíka, Lugu, Pivnice…

Maglovského dnes inak neoslovia ako maestro. Akordeón v jeho rukách rovnako bravúrne zahrá ľudovky, tanečné skladby, šansóny, romance, či vážnu hudbu. Ruské romance mu akosi najviac lahodia senzibilite a tu snáď naplno zazvoní rozkoš inštrumentalistu.

V mene usporiadateľov a účinkujúcich večierka všetko dobré do budúcich dní a rokov maestrovi zablahoželala Anna Medveďová, predsedníčka Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine.