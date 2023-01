Grécka alternatívna rocková skupina Deaf Radio bude koncertovať v priestore SKCNS Fabrika a prezentuje aktuálny album Arsenal of Hope. Koncert sa usporiada 10. februára a v programe vystúpi aj novosadské dueto Short Reports.

Skupina Deaf Radio vznikla v Aténach roku 2015, o dva roky neskoršie vydali debutový album Alarm, ktorý nadišiel na pozitívne ohlasy obecenstva a kritiky.

O svojom novom, treťom albume Arsenal of Hope členovia bandu hovoria: „Na tomto vydaní sa stretávajú rozličné vplyvy, postupne sa vzďaľujeme od desert/heavyrockového zvuku a približujeme sa k elektronickému alt-rockovému prejavu. Z nových skladieb možno počuť zvuky syntetizátorov, samples a elektronických bubnov, ako aj inšpirácie z tvorby takých mien, akými sú: Moderat, Jamie xx, Foals a War on Drugs. Album vznikal v období lockdownu, ktoré nás prinútilo vyostriť zmysly a formovať zrelšiu identitu. Tematickým základom albumu sú spoločenská izolácia, digitálna závislosť a nedostatok ľudského dotyku, ktoré sú dnes výraznejšie než kedykoľvek predtým. Po hudobnej stránke sme kombinovali čistú rockovú energiu so štýlmi post-disco a dance. Možno počuť hymnické refrény, ale prítomné sú aj temnejšie, introvertné tóny. Album Arsenal of Hope odzrkadľuje pocity z konfrontácie so zložitými problémami modernej spoločnosti. Celý tento príbeh možno potrvá, ale konečný pocit bude oslobodzujúci.“

Členmi novosadského dueta Short Reports sú Nikoleta Feherová a Nemanja Velimirović. Prvý album Cats vs. Dogs vydali v novembri 2021.