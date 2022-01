V Galérii Babka v Kovačici dnes sprístupnili prvú tohtoročnú výstavu, a to pod názvom Kovačická a hajdušická zimná rozprávka. Zorganizovali ju Nadácia Babka Kovačica a novozaložené Centrum pre digitalizáciu Slovenského insitného maliarstva v Srbsku. Nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená v Kovačici bude celý mesiac – od 21. januára do 21. februára 2022. Potom by sa mala presťahovať do Galérie Kalab v Bratislave.