Ďalší zápas jarnej časti majstrovstiev VK Kulpín (Druhá volejbalová liga Srbska –Severná skupina) hral včera večer doma. Hosťujúce mužstvo bolo VK Sloven Ruma. Kulpínske mužstvo je ešte stále nie v najlepšej forme zo zdravotných dôvodov.

A to bolo vidno aj podľa hry a výsledku zápasu. Prvé dva sety mužstvo VK Kulpín, a pokiaľ sily stačili, hralo dobre, a a tak aj obidva sety zvíťazilo. Aj v treťom sete sa im darilo a keď už víťazstvo bolo na dosah ruky, teda keď sa už set blížil ku koncu, predsa protivnícke mužstvo získalo prevahu a výsledok setu bol 23 : 25 a vtedy vlastne aj zápas nabral iný smer v prospech hostí. Kulpínčania sa aj v nasledujúcich dvoch setoch snažili, tréner Boris Relota uvádzal do hry všetkých hráčov, ale akoby im ubúdali sily a sriemsky VK Sloven dostal vietor do plachiet a aj posledné dva sety vyhral. Početné obecenstvo fandilo domácim Kulpínčanom, bez ohľadu na výsledok.

VK KULPÍN : VK SLOVEN (RUMA) 2 : 3.

Výsledky setov: 25 : 22, 25 : 21, 23 : 25, 22 : 25, 9 : 15.

VK KULPÍN: Boris Relota, Stanislav Zima, Aleksej Bojkov, Martin Lekár, Daniel Peťkovský, Nemanja Petrović, Vuk Barišić, Žarko Babić, Svetislav Nedeljkov, Darko Ćirić, Darko Stojanović, Aleksa Grubešić, Ivan Lečić, Maksim Teslić.

Na nasledujúci víkend Kulpínčania hosťujú prvému mužstvu v tabuľke – VK Partizan z Báča.