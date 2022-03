Včera podvečer Spolok kulpínskych žien mal výročné zhromaždenie.

Úvodom zasadnutia predsedníčka Katarína Zorňanová privítala hostí: predstaviteľky Spolku žien Slovenka z Hložian v čele s predsedníčkou Vierou Miškovicovou, zároveň aj predsedníčkou Asociácie slovenských spolkov žien, predsedu Rady Miestneho spoločenstva Kulpín Miroslava Čemana, predsedu Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín Branislava Plachtinského, doterajšie a nové členky kulpínskeho spolku žien.

Správu o minuloročnej činnosti Spolku kulpínskych žien plán práce na rok 2022 a finančnú správu 2021 podala predsedníčka Zorňanová.

Spolok žien 4. februára 2022 vstúpil do 19 roku pôsobenia. Ako aj minulé roky, aj vlani pracovali spôsobom, ako to dovolili podmienky pandémie. Predsa sa urobilo dosť. Zriaďovali sa miestnosti spolku (v Muzeálnom komplexe v Kulpíne) a zapojili sa aj do celodedinskej akcie zriaďovania Kulpína. Zorganizovali aj dielne skrášľovania darčekov technikou dekupáže, dielne kropenia, škrobenia a žehlenia spodničiek – šlingeriek, ktorú realizovali v spolupráci s hložianskym spolkom žien. Spolkárky mali aj návštevu z Nového Sadu, keď novosadské a kulpínske deti usporiadali spoločný program. Počas júna a júla sa chystali na najväčšie podujatie spolku Svadba voľakedy a dnes, ktorá bola v poslednú júlovú sobotu. Svadba bola v areáli poľovníckeho domu v Kulpíne a v rámci nej boli stánky spolkov a združení z územia Obce Petrovec, defilé krojovaných účastníkov galaprogramu, prezentovanie kulpínskeho svadobného kroja s novou svadobnou partou, tortiáda spolku žien. Vlani spolkárky menej cestovali ako minulé roky.

Dôležitá pozornosť v minuloročnej správe bola venovaná príprave novej knihy spolku Naše jubileá – Spolok kulpínskych žien, na ktorej sa vlani hodne pracovalo, a to na príprave textovej a fotografickej časti knihy. Prostriedky na vydávanie knihy si spolok zabezpečil z projektov a nakoniec sa pričinila aj obec. Kniha je v príprave do konca marca. S vlaňajšou prácou spolkárky boli spokojné.

Plán na rok 2022 je rôznorodý a náročný a nakoľko sa ho bude dať realizovať závisí od prostriedkov, v prvom rade z projektov. Medziiným by to mala byť prezentácia spolkovej knihy, dielne na tému slovenských ornamentov, projekt Svadba voľakedy a dnes, najmenej dve výstavy, dielne prípravy krojov atď.

Predsedníčka ASSŽ a Spolku žien Slovenka Viera Miškovicová, pochválila prácu kulpínskeho spolku a zdôraznila, že je viditeľná potreba, aby aj spolok v Kulpíne mal viac členiek, a preto vyzvala Kulpínčanky, aby sa zapojili do práce spolku. Predseda RMS Kulpín Miroslav Čeman sa pozitívne zmienil o práci spolku v týchto neľahkých rokoch a zaželal spolku úspešnú prácu aj v tomto roku.

Na záver zhromaždenia bola prezentácia gastronomickej cateringovej ponuky Kulpínčanky Nataše Labátovej. Nataša a jej mama Anna sú novými členkami spolku. Hostia a domáci si pochutnali na vydarených lahôdkach, ktoré Nataša k tejto príležitosti pripravila.