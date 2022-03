Evanjelický kostol v Pivnici počas posledných dvoch rokov prešiel kompletnou rekonštrukciou. Exteriér bol revitalizovaný v minulom roku, kým interiér sa novej výmaľby dočkal tohto roku.

Pivnický evanjelický kostol sa začal budovať v roku 1824 a stavba trvala do roku 1826. Posvätený bol o takmer desať rokov neskôr, 18. októbra 1835. Počas svojej existencie prešiel viacerými rekonštrukciami, mal niekoľko stavebných úprav, no počas posledných dvoch rokov prešiel takmer kompletnou rekonštrukciou tak exteriéru, ako aj interiéru. V minulom roku bol olíčený zvonku a následne sa zjavil impulz na rekonštrukciu a revitalizáciu interiéru kostola, čo cirkevná správa aj schválila.

„Naposledy boli interiér a exteriér kostola revitalizované v roku 1989, keď sa začala dvojročná príprava na oslavy dvojstého výročia príchodu Slovákov do Pivnice. Vlani sa nám podarilo olíčiť kostol z vonkajšej strany a od 17. januára tohto roku sa začala aj revitalizácia interiéru. Týždeň pred začatím prác cirkevníci svojpomocne demontovali lavice, odpojili ozvučenie a nachystali všetko potrebné na začiatok prác,“ uviedol Ján Zahorec, evanjelický farár pivnického cirkevného zboru.

V priebehu rekonštrukcie priestor bol oslobodený od viacfarebnosti a rôznych dekoračných vrstiev, ktoré nahradila jednotná výmaľba v odtieňoch modrej farby. Boli nahradené imitácie kameňa na stenách, presnejšie tzv. handrová technika výmaľby. Sivé a krémové časti boli nahradené odtieňmi modrej farby, ktorá je maľovaná na biely podklad, na ktorom sú ornamenty viditeľné a esteticky prispôsobené. Na klenbe kostolnej lode obraz Večere Pánovej autora Michala Kocku tiež prešiel reštauráciou. Totižto ide o druhú reštauráciu tohto obrazu. Prvú vykonal Ján Baďura v roku 1989 a tohto roku sa na tom podieľal Miro Horvát z Kulpína, ktorý zároveň patrí aj do skupiny realizátorov prác, čo svedčí aj o ich kvalite. Treba zdôrazniť, že ide o pôvodný obraz, iba dvakrát farebne revitalizovaný.

Práce vykonávajú dve firmy z Kulpína, ktoré sa zlúčili z dôvodu komplexnosti a zložitosti prác. Popri revitalizácii stien premaľovaný je aj oltár, organ a kompletný chór – podlaha, stĺpy, ohrada. Do pôvodných prác nebolo zaradené farbenie kostolných lavíc, no postupne bola aj táto fáza zaradená do rekonštrukcie.

Jednotlivé lavice boli predtým opravené. „Týmto ukončujeme všetky práce na kostole. Fara je tiež rekonštruovaná, v diakonickom dome je potrebné vykonať ešte minimum prác a Dom smútku sa nám tiež podarilo premaľovať, takže všetky kapitálne práce sme ukončili, čo nás nesmierne teší. V dohľadnom čase by organ musel prejsť servisom, ako aj vežové hodiny,“ zdôvodnil pivnický farár Ján Zahorec.