Časopis Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne Ozveny / Odjeci vychádza od roku 1994, teda je tomu už 29 rokov. Stále je to dvojjazyčný časopis a určenú má periodicitu štyrikrát počas školského roku: dve čísla v prvom polroku, dve v druhom. Redakcia sa snaží dodržať ju.

V redakcii sú spravidla žiaci od 5. po 8. ročník a toho času sú v nej: Andrej Jozef Javorník, Daniela Chalupková, Martina Sklabinská, Nina Maglovská, Mia Čemanová, Tea Novakovová, Petra Súšerská, Dunja Ćirovićová, Filip Šúšerský a Irena Kuštrová. Členovia redakcie počítajú i s angažovaním sa členov fotokrúžku a pomáhajú im učitelia Dušan Petráš, Tatjana Mitićová a Anna Stojanovićová.

„Časopis je printový, teda tlačíme ho a každé číslo má 150 výtlačkov. Tlačíme ho vo farbách, papier máme, koľko nám treba, ako i tlačiareň, ktorú využívame naplno a máme ju vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najprv to bol formát A 4 a čierno-biela technika, potom sme to zmenili na A 5 (teda polovica z A 4) a farebne, lebo takú tlačiareň máme,“ povedal nám Dušan Petráš, učiteľ informatiky a techniky, ktorý dozerá nad zrodom časopisu už desať rokov.

Keď ide o zloženie redakcie, vždy tí starší žiaci učia tých mladších. Keď teda prídu piataci, tak sa zaúčajú, ôsmaci im ukazujú, ako sa čo robí – aby bola kontinuita a aj počítačový program, v ktorom sa robí, si vyžaduje zručnosť a čas na jeho zdolanie. Niektoré školy si platia profesionála, ktorý urobí tú finalizáciu, ale kulpínsky žiacko-učiteľský tím sa spolieha na vlastné sily. Z hotového diela majú radosť a motiváciu do ďalšej práce.

Potvrdil nám to aj ôsmak Andrej Jozef Javorník, ktorý je už druhý rok na funkcii zodpovedného redaktora:

„Členom redakcie som od 5. ročníka. Vtedy ma do žurnalistiky voviedol kamarát Zoran Mitić, ktorý bol šéfredaktorom časopisu. Teraz je už gymnazistom. Od toho 5. ročníka je mi teda žurnalistika pri srdci… Páči sa mi aj táto robota, aj zodpovedná funkcia. Mám dobrých spolupracovníkov. Na prípravu každého čísla nám treba dvadsať do tridsať dní. Ja mám najradšej tú poslednú fázu, keď sa číslo finalizuje. Mám z toho dobrý pocit, keď vidím, že sa to podarilo.“

V časopise sú stále rubriky: Príhovor redaktora, Aktuality na škole, Z pera našich žiakov, Výtvarné okienko, Športovci a ich úspechy, Fun Page – zaujímavá stránka pre žiakov. Bývajú aj občasné rubriky. V tejto chvíli má časopis 24 strán a momentálne redakcia pripravuje prvé číslo v tomto školskom polroku. Podľa zaužívanej praxe pousilujú sa, aby vyšlo do Dňa školy, ktorý sa oslavuje koncom marca. Ďalšie číslo bude ku koncu školského roku, keď končia výučbu ôsmaci, lebo v ňom býva anketa o tom, do ktorej školy sa mienia zapísať po skončení základnej školy.

A aké majú ďalšie plány? Uvažujú o tom, že začnú vydávať časopis Ozveny / Odjeci ako internetové vydanie, do ktorého by zaradili aj videá, vlogy… Niektoré kroky v tom smere sme už urobili. Podľa slov učiteľa Dušana Petráša, ktorý sa postaral i o úpravu osobitnej učebne pre potreby redakcie, plánujú jej dať aj ďalší účel. Táto miestnosť síce stačí pre redakciu, ale vedľa nej je ešte jedna taká malá miestnosť. Keby sa im podarilo získať povolenie zrúcať múr, ktorý ich delí, získali by vraj ideálny priestor, kde by žiaci kvalitne trávili svoj voľný čas počas prestávky, alebo keď napríklad počas vyučovania majú voľno.