Od 16. do 25. mája v Báčskej Palanke prebiehal 60. Festival ochotníckych divadiel Vojvodiny, na ktorom vystúpilo 10 divadelných súborov s aktuálnymi predstaveniami. Tri najlepšie predstavenia z Kysáča, Báčskej Palanky a z Kovačice postúpili do Republikovej prehliadky ochotníckych divadiel, ktorá sa uskutoční od 14. do 26. júna v Kule.