Členovia Skautského oddielu Jánošík z Kovačice majú počas tohto leta rôzne aktivity. Koncom júla boli na medzinárodnej prehliadke oddielov v Zaječari a začiatkom augusta jedna členka kovačického oddielu odcestovala na 25. svetové stretnutie skautov (jamboree), ktoré sa v tomto roku udialo v Južnej Kórei. V prvý augustový víkend v Kovačici sa usporiadal Výtvarný tábor skautov Paleta 2023.

Výtvarný tábor skautov Paleta v Kovačici má už dlhú tradíciu a v tomto roku sa uskutočnil na nádvorí Miestneho spoločenstva s vyše 50 účastníkmi.

„V našom výtvarnom tábore sme tentoraz mali aj skautov z Pančeva, Nového Sadu, Belehradu a Belej Crkvy, tiež bola už po druhýkrát s nami jedna účastníčka zo Slovenska,“ hovorí starostka Skautského oddielu Jánošík Marína Ďuricová Lotinová.

„Účastníci tábora sa hneď po príchode zapojili do práce výtvarných dielní, kde sa pracovalo s rôznymi technikami, čiže mladší používali akrylové a pastelové farby, pokým starší maľovali olejovými farbami. V prvý večer podujatie slávnostne otvorila Tatiana Brtková, niekdajšia vedúca nášho oddielu. V druhý deň sme navštívili dedinu Idvor a rodný dom Mihajla Pupina, po návrate sme mali tvorivú dielňu na pletenie náramkov a maľovanie variech, po ktorej sme navštívili kovačický žrebčinec Anči a večer bola usporiadaná zábava na nádvorí Miestneho spoločenstva. V tretí deň ráno sa účastníci presťahovali do budovy MS, lebo sa v priebehu dňa očakával nečas. Predsa sme uskutočnili plánované tvorivé dielne, pripravili sme výstavu a mali sme zábavu s udeľovaním diplomov a značiek účastníkom. Podujatie malo bohatý obsah a bolo to príjemné tvorivé kamarátenie so starými a novými priateľmi, zväčša za slnečného, a trochu aj za daždivého počasia.“

Výtvarný tábor Paleta 2023 zorganizoval Skautský oddiel Jánošík v spolupráci so združením SvetLikova a Miestnym spoločenstvom Kovačica. Bol to aj svojrázny úvod do nasledujúceho výtvarného tábora, ktorý si o rok pripomenie 30. výročie založenia.