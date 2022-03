V Paríži zasadajú lídri Európskej únie, ktorí rozhodli, že rýchla cesta do únie pre Ukrajinu neexistuje.

Odvolávajú sa na Dohodu o pridružení z roku 2014 a uvádzajú, že je mienka v súlade s relevantnými ustanoveniami európskej ústavy.

„Aj naďalej budeme posilňovať naše styky a prehlbovať naše partnerstvo, aby sme podporili Ukrajinu v jej európskej ceste. Ukrajina patrí našej európskej rodine,“ uvádza sa v spoločnom oznámení lídrov EÚ.

O tom, že Ukrajina nemôže počítať s urýchleným prijatím do EÚ, hovoril holandský premiér Mark Rutte. „Chcem sa zamerať na to, čo môžeme urobiť pre Volodymyra Zelenského dnes večer, zajtra, vstup Ukrajiny do EÚ je niečo dlhodobé, ak vôbec,“ uvádza TASR.