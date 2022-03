Bieloblatská Mladosť jesennú časť majstrovstiev skončila na ôsmom mieste so 16 bodmi. Pritom 5 zápasov vyhrala, jeden remizovala a 7 prehrala. Nachádza sa teda v čele klubov z dolnej časti tabuľky. Aj keď nie sú priamo ohrození, Bieloblatčania musia byť obozretní a vyhrať aspoň toľko zápasov, koľko vyhrali v jeseň, aby zostali v tejto lige aj o rok. Doteraz sa vážne pripravujú, zohrali aj 4 priateľské zápasy. Dva vyhrali a dva prehrali.

Počas prechodnej doby nebolo vážnejších zmien v mužstve. Mladosť tejto zimy opustil Nenad Đurđev, ktorý sa vrátil do kmeňového klubu Jedinstvo Ečka, zatiaľ čo Vladimír Gál oboznámil trénera Popova, že pre pracovné povinnosti nebude hrať v tejto polsezóne. Do Bieleho Blata prišli traja hráči, a to Čaba Kurunci, ktorý sa vrátil z mužľanského Lehela, Jašin prišiel z mužstva Tisa 1933 Taraš a Milan Džemailovski z Omladinca Ravni Topolovac. Tréner Popov pre druhú časť sezóny má na zozname 22 hráčov a vedenie Mladosti dúfa, že s týmto hráčskym kádrom bude možné zabezpečiť miesto v tabuľke, ktoré umožní obstátie v lige.

ROZVRH ZÁPASOV V JARNEJ ČASTI MAJSTROVSTIEV

14. kolo – 13. 3. 2022

BIELE BLATO: MLADOSŤ – OFK Klek (Klek)

15. kolo – 20. 3. 2022

ZREŇANIN: OFK Gradnulica – MLADOSŤ

16. kolo – 27. 3. 2022

BIELE BLATO: MLADOSŤ – OFK Stajićevo (Stajićevo)

17. kolo – 3. 4. 2022

TARAŠ: Tisa 1933 – MLADOSŤ

18. kolo – 10. 4. 2022

BIELE BLATO: MLADOSŤ – Tamiš (Farkaždin)

19. kolo – 17. 4. 2022

SEČANJ: Bilećanin – MLADOSŤ

20. kolo – 24. 4. 2022

BIELE BLATO: MLADOSŤ – Zadrugar (Lazarevo)

21. kolo – 1. 5. 2022

TOMAŠEVAC: Partizan – MLADOSŤ

22. kolo – 8. 5. 2022

BIELE BLATO: MLADOSŤ – Lehel (Mužlja)

23. kolo – 15. 5. 2022

BIELE BLATO: MLADOSŤ – Potisje (Knićanin)

24. kolo – 22. 5. 2022

MIHAJLOVO: MSK – MLADOSŤ

25. kolo – 29. 5. 2022

BIELE BLATO: MLADOSŤ – Naftagas (Boka)

26. kolo – 5. 6. 2022

JAŠA TOMIĆ: Radnički 1911 – MLADOSŤ