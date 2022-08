S včerajším dňom je kvalifikácia v UEFA súťažiach v sezóne 2022/2023 dohraná. Play-off kolo Ligy majstrov vyvrcholilo v stredu, zatiaľ čo vo štvrtok finišovali v Lige Európy a v Lige konferencií.

Ako vieme, srbský šampión Červená hviezda nevystúpi v skupine Lige majstrov, lebo neuspela proti izraelskému celku Maccabi Haifa v poslednom kvalifikačnom kole. Červeno-bieli sa presunuli do Ligy Európy a ako nasadení čakajú na rivalov. Belehradčania vďaka solídnym výkonom v predchádzajúcich sezónach, ale aj v úvodných zápasoch v aktuálnej majú pekný koeficient (46,00), čo im zabezpečilo prvý klobúk a potenciálne vyhnutie sa tým najsilnejším celkom v Lige Európy.

Okrem Hviezdy, tzv. nositeľmi skupín budú aj AS Rím, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Dynamo Kyjev a Olympiacos. To znamená, že sa náš predstaviteľ s týmito súpermi v skupine určite nestretne. V ostatných výkonnostných skupinách sú však niektoré veľmi známe mená a celky, ktoré objektívne počítajú minimálne s postupom do eliminačného kola.

Napríklad v druhom klobúku sú minuloročný finalista Ligy konferencií Feyenoord, tiež PSV, Monaco, či Real Sociedad. V treťom z tých silnejších vysúvame Real Betis, SC Freiburg a Fenerbahçe, zatiaľ čo francúzsky Nantes, turecký Trabzonspor či švajčiarsky Zürich nepatria medzi súperov, ktorých by sme si priali v skupine s Hviezdou.

Do skupiny postúpil aj Partizan

Z druhej strany je táto situácia s množstvom dobrých klubov potešujúca, lebo tým stúpa aj kvalita samej súťaže. Z druhej strany, do skupine Ligy konferencií postúpil aj belehradský Partizan, ktorý nejako prekonal Ħamrun Spartans z Malty. V odvetnom stretnutí play-off kola bolo 3 : 3 a Belehradčania postúpili vďaka triumfu v prvom stretnutí, keď bolo 4 : 1. Okrem postupu do skupiny nič iné nás z vydaní Partizanu na začiatku tejto sezóny potešiť nemôže.

Štartovali totiž v Lige Európy, ale vypadli na prvom stupienku proti cyperskému tímu AEK Larnaca. Hra bola veľmi slabá, čo sa vzťahuje aj na duely s Ħamrunom. Ak si nárokujú na akýkoľvek úspech a postup, situácia sa drasticky bude musieť zmeniť, ale sotvaže také niečo môžeme očakávať.

Predsa pri losovaní skupín bude aj Partizan v prvom klobúku, takže tiež bude mať to šťastie, že sa nestretne s najlepšími. Napríklad, v tom istom klobúku sú aj Villarreal, West Ham, AZ, Slávia Praha, İstanbul Başakşehir, Basel a Gent. V druhej výkonnostnej skupine sú medzi inými Molde, Fiorentina, Slovan Bratislava a nemecký 1. FC Köln. Do tretej sú zaradení Nice, Anderlecht, Austria Viedeň a ďalší, kým vo štvrtom klobúku budú, okrem iných, Lech Poznań, Djurgårdens IF, ako aj rival Hviezdy z tretieho kvalifikačného kola Ligy majstrov Pynik.

Pre založenie Ligy konferencií majú príležitosť v skupinách UEFA súťaží zahrať aj celky, ktoré by sotvaže mali príležitosť to urobiť v Lige majstrov a v Lige Európy.

V skupine ktorejkoľvek UEFA súťaže debutujú Ballkani, Djurgårdens IF, Dnipro-1, Pyunik, RFS, Silkeborg, Slovácko, Vaduz a Žalgiris. Žreb oboch súťaží prebiehať bude dnes a prvé kolo sa hrať bude už 8. septembra, zatiaľ čo skupinová fáza vyvrcholí 3. novembra. Plánuje sa, že súťaže vyvrcholia koncom mája a začiatkom júna. Finále Ligy Európy sa v tejto sezóne hrať bude v Budapešti, kým finále Ligy konferencií UEFA zverila Prahe.