S príchodom marca na rad prišlo aj ďalšie kolo UEFA Ligy majstrov. Prvé eliminačné kolo, v rámci ktorého vystúpili mužstvá z pozícií 9 až 24, po ligovej časti bolo zohrané vo februári a s novým formátom Ligy majstrov sme po prvýkrát mali možnosť sledovať uvedenú fázu elitnej súťaže.

Vrátili sme sa „do normály“ s osemfinále a 16 klubov, ktoré zostali v konkurencii o trofej, prvé zápasy tohto kola zohrali v utorok a v stredu.

Po prvých zápasoch možno poznamenať, že sa do štvrťfinále fakticky už teraz dostal Arsenal, ktorý za chotárom prekonal holandský PSV až 7 : 1 a blízko k cieľu je aj Aston Villa, ktorá v Belgicku výsledkom 3 : 1 porazila Club Brugge, Inter Miláno, ktorý proti ďalšiemu holandskému predstaviteľovi Feyenoordu tiež za chotárom vyhral 2 : 0, ako aj Bayern Mníchov, ktorý v nemeckom osemfinále doma výsledkom 3 : 0 porazil aktuálneho nemeckého majstra Bayer Leverkusen.

Minimálne triumfy na hosťujúcej ploche dosiahli aj Barcelona proti Benfici, ako aj Liverpool proti PSG. Je priam neuveriteľné, že sa Reds z Paríža domov vracajú s triumfom, lebo PSG vo včerajšom zápase bol oveľa lepším súperom, dominoval na každom poli, mal terénnu prevahu a jeho hráči vystrelili až 27 striel na bránu, ale Alisson za sebou má jeden z najlepších zápasov v kariére a podarilo sa mu zneškodniť početné nebezpečnosti. A staré, ošúchané a nepísané futbalové pravidlo sa aj tentoraz potvrdilo – keď nedáš, prijmeš.

Alisson sa zaslúžene stal hráčom zápasu a pri konci stretnutia výborne prihral dlhú loptu náhradníkovi Nunezovi, ktorý potom ďalej loptu posunul ešte jednému náhradníkovi Elliottovi, a ten vsietil jediný gól na stretnutí.

Bola to zároveň jediná strela Liverpoolu počas celého stretnutia, ktorá smerovala do brány a skončila v sieti. Tak na Anfielde Liverpool bude mať náskok, ale ak si nárokujú postúpiť do štvrťfinále, musí aj hra byť lepšia ako v Paríži, lebo sotvaže im hráči PSG dvakrát za radom odpustia bledé vydanie.

Už na budúci týždeň teda na programe budú revanš zápasy osemfinále Ligy majstrov a na základe prvých stretnutí by sme vo väčšine mali sledovať napínavé duely.

Ešte treba spomenúť, že triumf dosiahol aj aktuálny majster Európy Real Madrid, ktorý v mestskom derby výsledkom 2 : 1 prekonal Atlético Madrid. Kráľovský klub má minimálny náskok, ale na ich strane je aj tradícia, lebo proti mestskému rivalovi nikdy v Lige majstrov neboli eliminovaní.

Po osemfinále budeme mať takmer mesačnú prestávku, lebo prvé štvrťfinálové zápasy na programe budú 8. a 9. apríla, zatiaľ čo odvetné sa hrať budú 15. a 16. apríla. Potom so záverečnými dňami apríla a na začiatku mája sledovať budeme semifinále, zatiaľ čo finále Ligy majstrov v sezóne 2024/2025 bude v Mníchove 31. mája.

Ako sme spomenuli, titul majstra obhajuje Real Madrid, ktorý vlani v boji o trofej prekonal Borussiu Dortmund výsledkom 2 : 0 a získal rekordnú 15. trofej. Španielsky predstaviteľ má dvojnásobne viac titulov šampióna Európy ako prvý najbližší prenasledovateľ, talianske AC Miláno, ktoré vyhralo sedemkrát.

Predsa tento veľkoklub bol v poslednom období v kríze a ešte stále nie je na úrovni ako v prvom desaťročí 21. storočia. Odvtedy aj datuje posledný titul Milána, keď v roku 2007 prekonali Liverpool.

Po Lige majstrov dnes nasledujú zápasy osemfinále Lige Európy a Konferenčnej ligy. Srbsko viac nemá predstaviteľa, naposledy eliminovaný bol TSC, v prvom eliminačnom kole Konferenčnej ligy, keď úhrnným výsledkom 6 : 2 celok z Báčskej Topoly prehral proti poľskej Jagiellonii Białystok.